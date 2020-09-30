Bakan Çavuşoğlu, Josep Borrell Fontelles ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Görüşmede, Ermenistan’ın saldırganlığı ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Görüşmede, Ermenistan’ın saldırganlığı ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı.
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