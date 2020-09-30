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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu, Josep Borrell Fontelles ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Josep Borrell Fontelles ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Fontelles ile görüştü. Görüşmede, Ermenistan’ın saldırganlığı ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı.

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Görüşmede, Ermenistan’ın saldırganlığı ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı.

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