Bakan Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için üye devletlerin bakanları Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un da katıldığı toplantının ardından bakanlarla aile fotoğrafı çektirdi.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra mevkidaşlarıyla sohbet etti.