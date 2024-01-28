Bakan Fidan Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile eylül ayı başında Ankara’da görüştükten sonra BM Genel Kurulu marjında da ikili bir görüşme daha gerçekleştirmiştir. Altyapısının hazırlandığı bu görüşmeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya gelmiştir. Bu görüşmenin New York’taki Türkevi’nde gerçekleşmiş olması göz ardı edilmemesi gereken önemli bir durumdur.