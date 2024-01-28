Bakan Fidan Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'yı ziyaret edecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 28-31 Ocak 2024 tarihlerinde Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'ya resmi ziyaretlerde bulunacaktır. Sayın Bakanımızın gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız ziyaretleri vesilesiyle iş insanlarımız ve Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecektir" denildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Arşiv)
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