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Bakan Fidan Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-31 Ocak 2024 tarihlerinde Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'yı ziyaret edecek.

10:58 - 28/01/2024 Pazar
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Arşiv)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Arşiv)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 28-31 Ocak 2024 tarihlerinde Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'ya resmi ziyaretlerde bulunacaktır. Sayın Bakanımızın gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız ziyaretleri vesilesiyle iş insanlarımız ve Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecektir" denildi.



#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Arnavutluk
#Bulgaristan
#Romanya
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