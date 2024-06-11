Bakan Fidan Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumunda birçok mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.

Fidan’ın, Moskova’da farklı düzeylerde temasları ve müzakereleri olduğunu kaydeden Peskov, Fidan’ın müzakerelerin sonuçları hakkında Putin ile konuşacağını ifade etmişti.

Peskov, geleneksel olarak Rusya-Türkiye gündeminin çok kapsamlı olduğunu ve müzakere edilecek pek çok konu olduğunu vurgulamıştı.