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Bakan Fidan Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Moskova'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşmede nelerin konuşulacağına ilişkin bir açıklama yapılmazken ilk kareler de kamuoyuna servis edildi. Öte yandan Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la temmuz ayında Astana'da görüşeceğini ifade ettiği de bildirildi.

Semih Bozkuş
20:30 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 20:37 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Bakan Fidan, Vladimir Putin'le bir araya geldi.
Bakan Fidan, Vladimir Putin'le bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ nedeniyle bulunduğu Rusya'da temaslarını sürdürüyor.

BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumunda birçok mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi.

Peskov görüşmeyi duyurmuştu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in çalışma ziyareti için Rusya’ya gelen Dışişleri Bakanı Fidan’ı yerel saatle 18.00’den sonra kabul edeceğini aktarmıştı.

Fidan’ın, Moskova’da farklı düzeylerde temasları ve müzakereleri olduğunu kaydeden Peskov, Fidan’ın müzakerelerin sonuçları hakkında Putin ile konuşacağını ifade etmişti.

Peskov, geleneksel olarak Rusya-Türkiye gündeminin çok kapsamlı olduğunu ve müzakere edilecek pek çok konu olduğunu vurgulamıştı.

Öte yandan Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la temmuz ayında Astana'da görüşeceğini ifade ettiği de bildirildi.



#Hakan Fidan
#Vladimir Putin
#Rusya
#BRICS
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