Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Bakan Fidan tebliğ etti: Beş isme daimi temsilci ve büyükelçilik görevi

Bakan Fidan tebliğ etti: Beş isme daimi temsilci ve büyükelçilik görevi

21:2225/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.

Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik ve daimi temsilcilik yapacak yeni isimler belli oldu. Beş isme yeni görevleri ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından tebliğ edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
, bazı büyükelçilerin
yeni büyükelçilik
ve
daimi temsilcilik
görevlerini tebliğ etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan,
Türkiye'nin dış temsilcilikleri
nde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Büyükelçi Basat Öztürk'ün Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan'ın Lahey (Hollanda Krallığı) Büyükelçiliğine, Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra Toplu'nun Vilnius (Litvanya Cumhuriyeti) Büyükelçiliğine, Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın Pekin (Çin Halk Cumhuriyeti) Büyükelçiliğine, Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin'in Brüksel (Belçika Krallığı) Büyükelçiliğine atanmasına karar verildi.



#Büyükelçilik
#Daimi Temsilcilik
#Türkiye
#Hakan Fidan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri