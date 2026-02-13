Bakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüştü

Dışişlkeri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Filistin başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Safedi telefonda görüştü.
Taraflar görüşmede, Filistin başta olmak üzere bölgesel konuları ele aldı.
#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#Filistin