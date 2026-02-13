Yeni Şafak
Bakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüştü

13:5413/02/2026, Cuma
IHA
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Filistin başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#Filistin
