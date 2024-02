Bakan Fidan'dan İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nda Gazze vurgusu: Dünya barışı için iki devletli çözüm şart

Gazze'de yaşananlara da dikkat çeken Bakan Fidan, "Gazze'deki bu üçüncü büyük savaş; ama Filistin topraklarında da işgal kesintisiz, on yıllardır devam ediyor. 100 günü aşkındır devam eden bu katliamda 30 bine yakın masum insan hiçbir ayrım gözetilmeden bilinçli bir şekilde katledildi. Bundan daha vahim olan bir durumda başta batı ülkeleri olmak üzere dünya kamuoyu yani siyasi aktörler düzeyinde, devletler düzeyinde değil, ağırlıklı olarak bu katliama ya sessiz kaldılar ya destek verdiler. Her zaman söyledik; bu sessiz kalma, bu katliama, bu soykırıma ortak olmak, dünyadaki düzeni temelinden sarsan bir gelişmedir. Dünyada daha sonraki çatışmalara referans tutacağınız hiçbir ahlaki değerin uluslararası hukuk zemininin kalmadığını gösteren bir gelişmedir. Bakın bu sadece yerel bir kavga ve savaş değil, bütün dünyayı etkisi altına alacak bir savaş. Jeostratejik kırılmalar ve jeostratejik sonuçlar dünyanın kaldıramayacağı birtakım yükleri ve sıkıntıları beraberinde getirebilir. Onun için bu katliamın bir an önce durması iki devletli çözümün hayata geçmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eğer Gazze'deki katliam durmazsa, Filistin'de iki devletli çözüm hayata geçmezse, bu türden çatışmaların tekrar yaşanacağı ve yaygınlaşacağını öngörmek zor birşey değil değerli kardeşlerim. Dolayısıyla biz daha istikrarlı bir bölge ve coğrafya için, dünya barışı için, bir an önce bu katliamın durmasını, iki devletli çözümün hayata geçmesini istiyoruz" diye konuştu.