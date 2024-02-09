Bakan Fidan'dan İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nda Gazze vurgusu: Dünya barışı için iki devletli çözüm şart

"İslam Dünyası çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya" diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Şu anda İslam dünyası olarak, Müslümanlar olarak önümüzde bulunan problemlerin başlıcaları; birincisi İslamafobi, Müslümanların ve İslam'ın başka ülkelerde kötülenmesi, hor görülmesi, hakaret edilmesi, Müslüman oldukları için, kimliklerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutulması ve Müslümanlara düşmanlık üzerinden siyaset yapılması giderek artan bir trend haline dönüşmüş durumda. Dünya Müslümanları olarak bu sıkıntının kaynağına inmeli, bununla mücadele etmeli, İslam'ın en iyi şekilde temsili için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Özellikle batı merkezli İslam düşmanlığı, Kur'an düşmanlığı, bir düşünsel meydan okumadan çıkmış, fiziki müdahaleye ve hakarete dönüşmüş durumda. Kur'an yakmalarını, Kur'an'a çeşitli şekilde hakaret etmelerin giderek arttığı bir ortamda Müslümanların sürekli provake edilmeye çalışılması, Müslüman düşmanlığı üzerinden iktidar devşirilmeye çalışılması aslında zamanı çoktan geçmiş olan bir politika yöntemi olmalıydı.Maalesef batıda giderek artan İslam düşmanlığı, öteki düşmanlığı bizi bu konuda daha teyakkuz olmaya itmekte" ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşananlara da dikkat çeken Bakan Fidan, "Gazze'deki bu üçüncü büyük savaş; ama Filistin topraklarında da işgal kesintisiz, on yıllardır devam ediyor. 100 günü aşkındır devam eden bu katliamda 30 bine yakın masum insan hiçbir ayrım gözetilmeden bilinçli bir şekilde katledildi. Bundan daha vahim olan bir durumda başta batı ülkeleri olmak üzere dünya kamuoyu yani siyasi aktörler düzeyinde, devletler düzeyinde değil, ağırlıklı olarak bu katliama ya sessiz kaldılar ya destek verdiler. Her zaman söyledik; bu sessiz kalma, bu katliama, bu soykırıma ortak olmak, dünyadaki düzeni temelinden sarsan bir gelişmedir. Dünyada daha sonraki çatışmalara referans tutacağınız hiçbir ahlaki değerin uluslararası hukuk zemininin kalmadığını gösteren bir gelişmedir. Bakın bu sadece yerel bir kavga ve savaş değil, bütün dünyayı etkisi altına alacak bir savaş. Jeostratejik kırılmalar ve jeostratejik sonuçlar dünyanın kaldıramayacağı birtakım yükleri ve sıkıntıları beraberinde getirebilir. Onun için bu katliamın bir an önce durması iki devletli çözümün hayata geçmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eğer Gazze'deki katliam durmazsa, Filistin'de iki devletli çözüm hayata geçmezse, bu türden çatışmaların tekrar yaşanacağı ve yaygınlaşacağını öngörmek zor birşey değil değerli kardeşlerim. Dolayısıyla biz daha istikrarlı bir bölge ve coğrafya için, dünya barışı için, bir an önce bu katliamın durmasını, iki devletli çözümün hayata geçmesini istiyoruz" diye konuştu.