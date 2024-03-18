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Bakan Fidan'dan terörle mücadele vurgusu: Türkiye istikrarı hakim kılmak için elindeki araçları kullanmada kararlı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin Irak'ta sürdürdüğü terörle mücadeleye vurgu yaptı. Fidan, "Türkiye bölgesinde istikrarı hakim kılmak için elindeki tüm dış politika araçlarını koordineli şekilde kullanmada kararlı" ifadelerini kullandı.

22:05 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:05 - 18/03/2024 Pazartesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Ayrıntılar geliyor...

#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Türkiye
#terörle mücadele
#Irak
18 dakika önce
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