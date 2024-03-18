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Bakan Fidan'dan ABD'ye PKK/YPG uyarısı: Düşmanımı beslersen sessiz kalamam

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin Irak'ta sürdürdüğü terörle mücadeleye vurgu yaptı. ABD'ye PKK/YPG'ye verdiği destek konusunda uyarıda bulunan Fidan, "Siz benim düşmanıma destek verdiğiniz sürece ne yapmamı bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

22:05 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:11 - 18/03/2024 Pazartesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Bakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında dış politika gündemini değerlendirdi, soruları yanıtladı.


Irak'taki terörle mücadeleye değinen Fidan, "Bizim arzumuz Süleymaniye'deki arkadaşlarımızın yol yakınken hatalarından geri dönmesi, Türkiye'yle dostluklarını, tarihte olduğu gibi bugün de perçinlemeleri ve ortak geleceğe bizim beraber hareket etmemiz." ifadelerini kullandı.


Fidan, Erbil, Süleymaniye, Bağdat, Kerkük ve Musul'da "geleceği hep beraber" kuracaklarını, burada terör örgütlerine yer olmadığını belirterek, "Bunları artık bizim sistem dışına atmamız lazım. Bunlar kullanım ömrü tamamlanmış örgütler. Sözünü ettiğim şehirler, kültürler kadim kültürler ve daha önce bu türden tehditlerin üstesinden geldiler, inşallah bundan sonra da gelecekler." diye konuştu.


CNN Türk'te ileri tedbirlerin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Fidan, şöyle yanıt verdi:


"Siz benim düşmanıma destek verdiğiniz sürece ne yapmamı bekliyorsunuz? Bu konuda açığız. Bu düşmanın senden istifade etmesinin yolunu engellemek benim görevim. Ben bunu yapacağım. Bunu yaparken de sana hile tuzak kurmuyorum, yüzüne söylüyorum. Bundan vazgeç, çünkü bu senin lehine değil, kimsenin lehine değil. Süleymaniye'deki halk Türkiye'nin dostu olan bir halk. Terör örgütüyle işi olabilecek bir halk değil."


Bakan Fidan, "Süleymaniye'deki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) liderliği ve onu oluşturan ekibin PKK ile olan ilişkileri, samimiyeti bizim için bir problem olmanın ötesinde artık ulusal bir güvenlik tehdidi olmuştur." dedi.


Fidan, "Türkiye bölgesinde istikrarı hakim kılmak için elindeki tüm dış politika araçlarını koordineli bir şekilde kullanma konusunda kararlı." şeklinde konuştu.


#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Türkiye
#terörle mücadele
#Irak
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