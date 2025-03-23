Bakan Göktaş: Darülaceze hem yaşlılarımız hem çocuklarımız için bir şefkat kapısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda Darülaceze'nin temsil ettiği sevgi, merhamet ve dayanışma ruhunu ülkemizin her köşesine taşımaya devam edeceğiz." dedi.
Bakan Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen "Kalpten Kalbe Hep Birlikte" programına katıldı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam ile bakım merkezinde misafir edilen vatandaşları ziyaret eden Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni gezdi.
Göktaş, buradaki iftar programında yaptığı konuşmada, "Darülaceze insan sevgisinin, merhametinin ve vicdanın tarihidir." ifadesini kullandı.
Basın mensupları sayesinde Darülaceze'deki her bir hikayeyi kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Göktaş, "Bu iyiliği her kesime yaymak için sizler birer vesilesiniz. Bu minvalde sizlerle beraber burada bulunmak ve bu güzel eseri sizlere tanıtmak bizler için çok büyük bir gurur." dedi.
"Hem yaşlılarımız hem çocuklarımız için bir şefkat kapısı"
Darülaceze'nin Sultan 2. Abdülhamid Han'ın bıraktığı mirasların en kıymetlilerinden biri olduğunu, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirildiğini söyleyen Göktaş, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla dünyanın en güzel şehri İstanbul'a, dünyanın en güzel sosyal yaşam şehrini hayata geçirmek nasip oldu. Dünyada uluslararası boyutta mimarisiyle de çok özel ödüllere de sahip bu mekan, hakikaten hem yaşlılarımız hem çocuklarımız için bir şefkat kapısıdır. Bu kapıdan adım atan herkes sadece bir kuruma değil, büyük bir aileye adım atmış oluyor. Burada her bir büyüğümüzün yüzündeki tebessüm, çalışanlarımızın emek ve gayretiyle birleşerek benzersiz bir huzur ortamı oluşturuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'mizin açılışında şöyle bir cümlesi olmuştu. 'Aslolan, Darülaceze gibi insanlara faydalı eserler bırakarak, hayırla ve güzellikle anılabilmektir.' Bu inançla, 2025 Aile Yılı'nda, Darülaceze'nin temsil ettiği sevgi, merhamet ve dayanışma ruhunu ülkemizin her köşesine taşımaya devam edeceğiz."
Yapımı 1,5 yıl sürdü
RTÜK Başkanı Şahin, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin inşasının 1,5 yıl sürdüğünü belirterek, buranın sakinleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Darülaceze Başkanı İslam da Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin yatay mimariyle, çok özel bir çalışma sonucu yapıldığını vurguladı. Programın ardından Bakan Göktaş'a, RTÜK Başkanı Şahin tarafından el yapımı vazo hediye edildi.