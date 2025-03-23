Bakan Göktaş: Darülaceze hem yaşlılarımız hem çocuklarımız için bir şefkat kapısı

Basın mensupları sayesinde Darülaceze'deki her bir hikayeyi kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Göktaş, "Bu iyiliği her kesime yaymak için sizler birer vesilesiniz. Bu minvalde sizlerle beraber burada bulunmak ve bu güzel eseri sizlere tanıtmak bizler için çok büyük bir gurur." dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla dünyanın en güzel şehri İstanbul'a, dünyanın en güzel sosyal yaşam şehrini hayata geçirmek nasip oldu. Dünyada uluslararası boyutta mimarisiyle de çok özel ödüllere de sahip bu mekan, hakikaten hem yaşlılarımız hem çocuklarımız için bir şefkat kapısıdır. Bu kapıdan adım atan herkes sadece bir kuruma değil, büyük bir aileye adım atmış oluyor. Burada her bir büyüğümüzün yüzündeki tebessüm, çalışanlarımızın emek ve gayretiyle birleşerek benzersiz bir huzur ortamı oluşturuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'mizin açılışında şöyle bir cümlesi olmuştu. 'Aslolan, Darülaceze gibi insanlara faydalı eserler bırakarak, hayırla ve güzellikle anılabilmektir.' Bu inançla, 2025 Aile Yılı'nda, Darülaceze'nin temsil ettiği sevgi, merhamet ve dayanışma ruhunu ülkemizin her köşesine taşımaya devam edeceğiz."