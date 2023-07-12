Bakan Göktaş: Düzce'ye sel nedeniyle 2 milyon TL kaynak aktardık

"Hasar tespit çalışmaları devam ederken afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hane başı olmak üzere 5 bin TL'ye kadar nakdi destekte bulunacağız. Bu kapsamda Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktardık"