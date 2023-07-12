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Bakan Göktaş: Düzce'ye sel nedeniyle 2 milyon TL kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için bölgeye ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

10:40 . 12/07/2023 Çarşamba
DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Bakan Göktaş, 9 Temmuz'da Düzce'de yaşanan sel felaketine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Göktaş, ilk tespitlere göre 13 mahalle ve 23 köyde ikamet eden 400'ün üzerinde hanenin afetten etkilendiğini belirterek,
"Hasar tespit çalışmaları devam ederken afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hane başı olmak üzere 5 bin TL'ye kadar nakdi destekte bulunacağız. Bu kapsamda Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktardık"
dedi.





#Düzce
#Mahinur Özdemir Göktaş
#2 milyon TL
38 dakika önce
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