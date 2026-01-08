Yeni Şafak
Bakan Güler duyurdu: Gazze'de barış gücünde görev yapacak kuvvetler hazır

Türk askeri Gazze'de görev alacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gazze Şeridi'nde güvenliği üstlenecek uluslararası istikrar gücüne ilişkin, "Kendi kendine yeterli olacak şekilde kuvvet hazırlanmış, eğitim faaliyetlerine başlanmıştır." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı
Yaşar Güler
, Japon haber kuruluşlarından Kyodo News'in sorularını yanıtladı.

Bakan Güler, birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Şeridi'nde güvenliğin sağlanmasını üstlenecek uluslararası istikrar gücüne ilişkin soru üzerine de Güler, eğitim faaliyetlerinin başladığını söyledi.

"Kendi kendine yeterli olacak"

"Kendi kendine yeterli olacak şekilde kuvvet hazırlanmış, eğitim faaliyetlerine başlanmıştır." ifadesini kullanan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gazze'ye gönderilmesine yönelik isteğini dile getirdi.

Güler, Türkiye'nin oluşturulacak bir barış gücüne asker göndermesinin tek amacının, insani yardımlara katkıda bulunmak ve çatışmaları sonlandırmak olduğunu vurguladı.

Bu durumun, "İsrail için bir tehdit oluşturmadığını" belirten Güler, anlayış gösterilmesini talep etti.

"Tüm silahlar teslim edilecek"

Öte yandan Güler, terör örgütü PKK'nın halen Suriye, Irak ve İran'da faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Tüm silahlar teslim edilene kadar tehdit devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

SDG'nin durumu

Bakan Güler, terör örgütü SDG'nin, 10 Mart 2025'te birliklerin ve unsurlarının entegrasyonu konusunda Suriye ile anlaşmaya varmasının hatırlatılması üzerine, entegrasyon sürecinin bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade etti.


