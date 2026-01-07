Yeni Şafak
Malezya Başbakanı İbrahim Türkiye'de: Anıtkabir'i ziyaret etti

12:127/01/2026, Çarşamba
DHA
Enver İbrahim Ankara'da
Enver İbrahim Ankara'da

Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in refakatinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'ın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen
Malezya
Başbakanı
Enver İbrahim,
Anıtkabir'i ziyaret etti.

İbrahim'e, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik etti.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve eşi Demet Güler Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim ile eşi Wan Azizah İsmail Hanımefendi'nin Anıtkabir'i ziyaretine eşlik etti"
denildi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Malezya
#Enver İbrahim
