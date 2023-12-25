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Bakan Güler ve komuta kademesi Hakkari'de: Pençe-Kilit Operasyonuna yönelik talimat verdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Güler, Pençe-Kilit Operasyonu hakkında bilgi aldı ve operasyona yönelik talimat verdi.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
18:31 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 19:08 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari'de
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari'de

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TSK komuta kademesi ile beraber Hakkari'ye gitti.

Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hakkari'ye gittiği bildirildi.


Açıklamada, "Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na inen Bakan Yaşar Güler, buradan helikopter ile Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi." ifadelerine yer verildi.


#Yaşar Güler
#Hakkari
#Komando
#Milli Savunma Bakanlığı
#TSK
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