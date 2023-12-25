Bakan Güler ve komuta kademesi Hakkari'de: Pençe-Kilit Operasyonuna yönelik talimat verdi

Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hakkari'ye gittiği bildirildi.