Bakan Kirişçi'den balıkçılara ÖTV'siz akaryakıt müjdesi: Çözümü veya çözümleri hep birlikte üretiriz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin denizcilik alanındaki faaliyetlerini bilimi, aklı, teknolojiyi ve tüm güncel gelişmeleri dikkate alarak düzenli, planlı ve koordineli yapabilmesi adına bu etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Bakanlık görevine geldiğinden bu yana sektörün sorunlarıyla ilgili bilgi edinmeye çalıştığından bahseden Kirişci, "Tabii ki su ürünleri konusu oldukça geniş. Sadece bizim kendi kendimize kural koyabileceğimiz ve bu kuralları uygulayabileceğimiz bir sektör değil. Bu sektörün aynı zamanda uluslararası boyutları da var. Uluslararası kuralları da bu manada dikkate almak ve bunların da gereklerini, icaplarını yerine getirmek durumundayız" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bakanlık olarak şu anda 10'dan fazla ülke ile (su ürünleri avcılığı konusunda) görüşmelerinin sürdüğünü kaydederek, "Anlaşmalar, bu alanda faaliyet gösteren emektarlarımızın faaliyet alanının genişlemesine vesile oluyor. Artık biz dünyanın dört bir yanında olmalıyız" diye konuştu.

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"Çözümü veya çözümleri hep birlikte üretiriz"

Bakan Kirişci, bakanlık olarak su ürünleri konusuna çok büyük önem verdiklerini belirterek, dün Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Muhammed Abidine Maiev ve ekibi ile uzun süren bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kirişci, "Orada su ürünleri faaliyet gösteren girişimcilerimizin ve denizcilerimizin sorunlarını dile getirdik. İkili iş birliği anlaşması noktasında da bizim tarafımızda sonuç alıcı birtakım adımlar atılmış olmasına rağmen onların kendi yapılarından kaynaklı birtakım eksiklikler olduğunu gördük. Bu eksiklikler de (dün gerçekleştirilen) bu teknik görüşmede belirli bir olgunluğa eriştirilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Balıkçılara yakıtta ÖTV desteği verilmesi talebine değinen Kirişci, şu açıklamalarda bulundu:

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"Denizcilerimize sıfır ÖTV ile akaryakıt uygulamasını 2004'te bizim iktidarımız başlattı. Tabii ki söz konusu miktarın bugün sizler için çok cezbedici olmadığını ifade ediyorsunuz. Bununla ilgili bugün Cumhurbaşkanımızla birlikte Ordu'ya beraber seyahat edeceğiz. O seyahatte de tekrar dile getireceğim.

Şunu da biliyoruz ki dünya fevkalade bir hal yaşıyor. Dışa bağımlılığımızın en üst düzeyde olduğu akaryakıt gibi bir konuda da inşallah makul olan bir çözümü veya çözümleri hep birlikte üretiriz. Bizim bütün derdimiz; bu ülkenin karada ve denizdeki üreticilerinin daha fazlasını üretmesi ve üretmeye devam etmesi."

"Türkiye uluslararası bir oyuncu olduğunu ortaya koymuştur"

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci yaptığı konuşmada, "Biz uzun yıllar kendi coğrafyamızla sınırlı düşündük ama artık Türkiye bir uluslararası oyuncu olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye'nin bir küresel oyuncu olduğu gerçeği Rusya-Ukrayna savaşında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki duruşumuzla biz bu 2 ülkeden birini diğerine tercih etmedik. Biz her iki ülkeye de eşit mesafedeyiz diyerek, kanaatimce; bizim kendi Cumhuriyet tarihimiz içerisinde Cumhuriyetimizin ilanı kadar böyle kritik öneme haiz adımlarımız var. Ben bu son dönemde atılmış en önemli adım olduğunu düşünüyorum. Biz bu gerçekçi duruşun meyvelerini 4'lü zirve çerçevesinde bir sözleşme ile neticelendirmiş olduk" dedi.

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"Biz global bir oyuncu olmak durumundayız"

"Biz artık bölgesel bir oyuncu değil, biz global bir oyuncu olmak durumundayız" diyen Kirişci, "Biz bakanlık olarak şu anda belki de 10'un üzerinde ülke ile görüşüyoruz. Balıkçılıkta ÖTV konusunu, 2004 yılında bizim iktidarımız başlattı. Bugün için miktar sizler için çok cezbedici olmadığını ifade ediyorsunuz. Bununla ilgili bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla Ordu'da olacağım. Orada tekrar bu isteğinizi dile getireceğim. Bizim bütün derdimiz tasamız bu ülkenin karada, denizde, her türlü üreticilerin daha fazlasını üretmesi ve üretmeye devam etmesi. Buğday ile ilgili, arpa ile ilgili, hububat ile ilgili, çay ile ilgili açıklamalarımız oldu. Bugün de fındık ile ilgili bir açıklamamız olacak. Bu açıklamalarımızla gerçekten üreticilerimizin yanında olduğumuzu ortaya koyduk, diğer ürünlerle ilgili de aynı şekilde bakanlık olarak bu gayret ve çabamız devam edecek" diye konuştu.

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