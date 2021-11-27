Bakan Koca açıkladı: TUS’ta reform geliyor ​

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda reform niteliğinde değişiklikler yapmak istediklerini açıkladı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Fahrettin Koca, TUS değişikliği için şu bilgileri verdi:

“Reform niteliğinde bazı değişiklikler yapmak istiyoruz. Mart ayındaki sınavda da geçerli olmasına çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bunu netleştirmek istiyoruz”

HİZMET PUANI GELMELİ

Yeni planlamalardan söz eden Koca, “Uzmanlık sınavını revize etmemiz gerekiyor. Dershaneciliğin devre dışı kalması gerektiği soruların çekirdek müfredattan sorulması gerektiği kanaatindeyim. Okul başarı puanının mutlak ilave edilmesi ve görev süresi yaptığı hizmet esas alınarak bir hizmet puanının ilave edilmesini düşünüyorum” diye konuştu.

ASİSTANLIKTA 16 SAAT ÇALIŞMA

Koca, nitelikli kliniklerin sayısının artırılması, üniversitelerle birlikte var olan kliniklerin daha da nitelikli hale getirilmesiyle birçok alanda yaygın bir eğitimin planlanması gerektiğini ifade etti. Koca sözlerine şöyle devam etti. “Şu an hiç kimse öğrenciler özellikle TUS’u dört beş branş dışında tercih etmiyor. Bunlara giremediğini düşünen hekim yurt dışını düşünüyor. Köklü bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Hem de uzmanlık sınavını revize etmemiz gerekiyor. Bunu da önümüzdeki sınava mutlak yetiştirmemiz gerekiyor. İstediği branşa girebilme ihtimalinin zor olmadığını görmeliler.

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36 SAAT ÇALIŞMAYI İNSANİ BULMUYORUZ

24 saat çalışmayı ben de insani bulmuyorum. Hedef 16 saate inmeli. Bunu bugünden yapamayabiliriz ama iki, üç yıl sonra bunun yapılabilirliğini şimdiden planlamamız gerektiği kanaatindeyim.”

40 BİİN SAĞLIK PERSONELİ MÜLAKATSIZ ALINACAK

Bakan Koca, 40 bin sağlık personeli alımına ilişkin, “KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi alanlarında alım olacak” dedi.

İlaçta sıkıntı yok

Hastaların bazı ilaçları bulamadığına ilişkin iddialara yanıt veren Koca, gribin geçen yıl neredeyse görülmemesi sebebiyle firmaların bu yıl da benzer durumun yaşanacağını düşünerek yeterli miktarda üretim yapmadığını ifade etti. Bu yıl soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıkların oranının 3-4 kat arttığına işaret eden Koca, “Dolayısıyla bu anlamda bir sorun var, ‘yok’ demiyorum. Bununla ilgili daha çok jenerikleri mevcut, istediğiniz ilaç olmayabilir ama etken maddesi aynı veya benzer olan başka ilaçlar var” dedi.

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Gelecek 3 yılda ölümler artabilir

Koronavirüs geçirenlerde hastalığın bıraktığı hasarlardan dolayı, gelecek 3 yıl boyunca mevcut ölümlerin 3-4 katı kadar kayıp beklendiğini belirten Koca, “TÜİK açıkladığında en az 2 hatta 3 kat olduğunu göreceğiz. Kovid-19’un yıkıcı etkisi basit değildi, çok büyüktü. O nedenle aşı son derece önemli” ifadesini kullandı.

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