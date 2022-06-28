Bakan Kurum: Devletimiz yoğun mesai ile çalışmalarını sürdürüyor

Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak’ta yaşanan sel felaketi nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu’da basın mensuplarına konuştu, yoğun yağışların büyük bir sel felaketine neden olduğunu belirterek “çok şükür can kaybımız yok. Fakat bir vatandaşımız kayıp. Vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız saatlerdir devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, selden etkilenen illerde devletin tüm kurumlarıyla beraber vatandaşın sıkıntısını gidermek ve derdini çözmek için yoğun bir mesai ile çalışmalarına devamettiğini aktardı, “tüm bakanlıklarımız, AFAD’ımız, UMKE’miz, jandarmamız, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerimiz sahada canla başla çalışıyor.” dedi.

“663 Personel ve 320 Araç ile Tahliye Çalışmaları Sürüyor”

Kırmızı uyarı verilen Kastamonu İli genelinde toplamda İl AFAD Müdürlüklerinden ve diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen 663 personel ve 320 aracın hazır bir şekilde vazifelerini yapmakta olduğu bilgisini paylaşan Bakan Kurum, “dünden beri, 130 vatandaşımızı başarıyla tahliye eden helikopterlerimiz ve botlarımızla her an müdahalelerimize devam ediyoruz. Selden etkilenen vatandaşlarımızı yurtlarımıza veya geçici olarak ikamet edebilecekleri yerlere götürüyoruz.” diye konuştu.

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Selden etkilenen tüm vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda yoğun bir gayret gösterdiklerinin altını çizen Bakan Murat Kurum, hem Kastamonu’da hem de diğer illerde vatandaşların yaralarını saracaklarını kaydetti.

GÜNDEM Bakan Kurum: 170 ihbar aldık 1 vatandaşımız kayıp

Bakan Kurum, Kastamonu’da Tosya hariç, merkez de dahil tüm ilçelerin selden etkilendiğini, şu anda bulundukları Kastamonu’da, 24 saatin ortalaması olarak, metrekareye 152 kg yağış düştüğünü belirtti. Ayrıca son 48 saat itibariyle Heyelan/Toprak Kayması, Sel/Taşkın/Su Baskını, Kaya Düşmesi gibi toplamda 170 olay veya afet yaşadıklarını, Kastamonu’nun selden etkilenen ilçe ve köylerinde 135 konut, 27 dükkan, 6 kamu binası olmak üzere, toplam 168 noktada su baskını veya kısmi hasar tespit ettiklerini, bazı noktalarda da çatılarda ve istinat duvarlarında hasarlar olduğunu anlattı.

“Mobil Laboratuvarlar, Dronlar, İHA’lar, Lazer Tarama Cihazları Hazır Bekliyor”

“Bakanlık olarak sel afetinin ilk anından itibaren Kastamonu ve Bartın’a Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzden ve civar illerimizden ekiplerimizi ivedi bir şekilde sevk ettik.” ifadesine yer veren Bakan Kurum, “Kastamonu’da 34 kişiden oluşan 17 ekibimiz, Bartın’da ise 28 kişiden oluşan 16 ekibimiz hali hazırda hasar tespit çalışmalarına devam ediyorlar. Bunun yanı sıra mobil laboratuvarlarımız, dronlarımız, İHA’larımız, lazer tarama cihazlarımız da selden etkilenen alanlarda hazır bekliyor.” dedi.

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Bakan Murat Kurum, sel nedeniyle 15 ilçede kapanan bazı köy yolları olduğu, ekiplerin selden etkilenen bölgelerde yol çalışmalarına devam ettiği, yollar açılır açılmaz burada da çalışmaların hızlı bir şekilde başlatılacağı bilgisini verdi.

Yine sel nedeniyle hasar gören içme suyu hatlarının bakım ve onarımı için de İller Bankası ile çalışmaları başlattıklarını söyleyen Bakan Kurum, “tüm illerimizde olduğu gibi Kastamonulu vatandaşlarımıza da dikkatli olmaları, güvenli alanlara intikal etmeleri ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda turuncu ve kırmızı tehlike bildirimleri için SMS ve hücresel bilgi mesajlarımızı 25 Haziran’dan bugüne kadar aralıksız göndermiştik. Yine olağanüstü durumlara dair uyarılarımızı bu mesajlar yoluyla yapmaya devam edeceğiz.” hatırlatmasında bulundu.

“Devletin Tüm Kurumları Adeta Seferberlik Ruhuyla Vatandaşın Yanında”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “devletimizin tüm kurumları kusursuz bir koordinasyonla, adeta bir seferberlik ruhuyla Kastamonulu, Sinoplu, Bartınlı kardeşlerimizin yanında olduysa bugün de hiçbir şekilde buradan, vatandaşlarımızın yanından ayrılmayacağız” ifadesini kullandı.

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Bir noktanın da altını çizen Bakan Kurum, geçen yıl iklim krizi nedeniyle, ülkemizde ve dünyada görülmemiş̧ büyüklükte sel ve heyelanlarla karşı karşıya kalındığını, yine Kastamonu’da bir sel meydana geldiğini ve en çok etkilenen ilçenin Bozkurt olduğunu hatırlattı. Burada yürütülen çok kapsamlı çalışmalar neticesinde bugün Bozkurt’un selden çok fazla etkilenmediğini belirtti.

“Gece Gündüz Demeden Tüm Ekipler Vatandaşın Emerinde”

Bakan yardımcılarının da yine selden etkilenen Bartın, Sinop ve Karabük’te vatandaşların yanında olduğu bilgisini paylaşan Bakan Kurum, yürütülen çalışmaların yerinde incelendiğini, gece gündüz demeden tüm ekiplerin sahada vatandaşların emrinde olacağını söyledi.

Bakan Murat Kurum sözlerini “ben tekrardan selden etkilenen tüm kardeşlerimize, tüm ülkemize geçmiş olsun diyorum. Rabbim bizleri her türlü afetlerden muhafaza eylesin diyorum” şeklinde noktaladı.