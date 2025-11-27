Bakan Kurum duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor başvuru

Yüzyılın Konut Projesi'nde son tarih 19 Aralık.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yapılacak 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 milyon 314 bin kişinin başvurduğunu açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut projesi hakkında açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, 10 Kasım’da sürecin başladığını hatırlattı ve 500 bin sosyal konut projesine başvuru sayısının 5 milyonu geçtiğini belirtti.
Beş milyon 314 bin kişi müracaat etti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada
"Başvuruların başladığı 10 Kasım’dan bugüne, iftiharla söylüyorum ki; 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir. Yüzyılın Konut Projesi; bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır. Çünkü milletimiz; devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır."
ifadelerini kullandı.
#Murat Kurum
#TOKİ
#Yüzyılın Konut Kampanyası