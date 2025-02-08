Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Bakan Kurum Malatyalı depremzede esnafı paylaştı: 'Hangi sözü verdi de yapmadı?'

Bakan Kurum Malatyalı depremzede esnafı paylaştı: 'Hangi sözü verdi de yapmadı?'

15:038/02/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
Depremzede esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hangi sözü verdi de yapmadı?' dedi.
Depremzede esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hangi sözü verdi de yapmadı?' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum asrın felaketinin ikinci yılında deprem bölgesindeki vatandaşların yeniden hayata tutunuş hikayelerinin yer aldığı görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. Malatya Bakırcılar Çarşısı Esnafı Yaşar Arslan da onlardan biri…

Bakan Kurum, Bakırcılar Çarşısıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda Esnaf Yaşar Arslan’ın
“Hangi sözü verdi de yapmadı?”
ifadelerini alıntıladı. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde evini ve Bakırcılar Çarşısı’ndaki çok sayıda iş yerini kaybeden 60 yaşındaki Yaşar Arslan,
“Tekneyi veren de Allah veren de Allah. Yaklaşık 45 yıldır ticaretle uğraşıyoruz. Birçok mağazalarımız vardı. Maalesef depremde yıkıldı. Soğuk, kar, kış, yağmur, çamur. Bir anda her şeyden geri kaldık”
sözleriyle depremin ilk günlerini anlattı.

'Hangi sözü verdi de yapmadı?'

Arslan, çarşıdaki devam eden inşaat çalışmalarını ve yükselen iş yerlerini gördüğünde çok duygulandığını belirterek şunları söyledi: "Harika olmuş emeğinize sağlık, var olun. Devletimiz var olsun. Vatanımız sağ olsun. Yenisini yapıyorlar şimdi yükselmiş. Yapmadığı hiçbir şey yok.
Hangi sözü verdi de yapmadı? Her şeyi yaptı Allah’a şükür. Yine yapar yeter ki birlik olalım.
'İri olalım, diri olalım' diyor reisimiz. 'Hep beraber Türkiye olalım' diyor. Ona uyalım, inşallah iyi olur."

Çarşının zeminine 13 bin 600 fore kazık çakıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya’da ticaretin kalbinin attığı Bakırcılar Çarşısı ağır hasar aldı. Çarşı, esnafın ve vatandaşın talebi doğrultusunda kendi yerinde yeninden ayağa kaldırılıyor. Emlak Konut, tüm imkanlarını seferber ederek çarşıyı inşa ediyor. Zemininde sıvılaşma tespit edilen Bakırcılar Çarşısı’nın inşaatında gelişen mühendislik yöntemleri tek tek uygulandı. Önce zemin suyu tahliye edildi, ardından 157 noktada zemin etüdü yapıldı. Etüt raporları ışında 3 metre aralıklarla 14 ve 24 metre yüksekliğindeki 13 bin 600 fore kazık, 156 dönümlük alana çakıldı. Geogridlerle (kafes şeklindeki zemin donatı malzemesi) güçlendirilen temeller nitelikli mühendislik dolgusuyla dolduruldu.

5 bin 851 iş yeri inşa ediliyor

Bakırcılar Çarşısı’nın bulunduğu bölgede 2 etap ve 99 bloktan oluşan proje kapsamında, 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konut inşa ediliyor. Avlu, pasaj, sokak ve tarihi hamamların yanı sıra depremde zarar gören camiler de yeniden kente kazandırılıyor.

#Deprem
#Malatya
#Recep Tayyip Erdoğan
#Murat Kurum
#Esnaf

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli ikramiyesinde tek formül ortaya çıktı! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Maaş farkı sonrası...