Bakan Kurum Malatyalı depremzede esnafı paylaştı: 'Hangi sözü verdi de yapmadı?'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum asrın felaketinin ikinci yılında deprem bölgesindeki vatandaşların yeniden hayata tutunuş hikayelerinin yer aldığı görüntüleri paylaşmaya devam ediyor. Malatya Bakırcılar Çarşısı Esnafı Yaşar Arslan da onlardan biri…
'Hangi sözü verdi de yapmadı?'
Çarşının zeminine 13 bin 600 fore kazık çakıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya’da ticaretin kalbinin attığı Bakırcılar Çarşısı ağır hasar aldı. Çarşı, esnafın ve vatandaşın talebi doğrultusunda kendi yerinde yeninden ayağa kaldırılıyor. Emlak Konut, tüm imkanlarını seferber ederek çarşıyı inşa ediyor. Zemininde sıvılaşma tespit edilen Bakırcılar Çarşısı’nın inşaatında gelişen mühendislik yöntemleri tek tek uygulandı. Önce zemin suyu tahliye edildi, ardından 157 noktada zemin etüdü yapıldı. Etüt raporları ışında 3 metre aralıklarla 14 ve 24 metre yüksekliğindeki 13 bin 600 fore kazık, 156 dönümlük alana çakıldı. Geogridlerle (kafes şeklindeki zemin donatı malzemesi) güçlendirilen temeller nitelikli mühendislik dolgusuyla dolduruldu.
5 bin 851 iş yeri inşa ediliyor
Bakırcılar Çarşısı’nın bulunduğu bölgede 2 etap ve 99 bloktan oluşan proje kapsamında, 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis ve 559 konut inşa ediliyor. Avlu, pasaj, sokak ve tarihi hamamların yanı sıra depremde zarar gören camiler de yeniden kente kazandırılıyor.