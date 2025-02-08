Bakan Kurum Malatyalı depremzede esnafı paylaştı: 'Hangi sözü verdi de yapmadı?'

Arslan, çarşıdaki devam eden inşaat çalışmalarını ve yükselen iş yerlerini gördüğünde çok duygulandığını belirterek şunları söyledi: "Harika olmuş emeğinize sağlık, var olun. Devletimiz var olsun. Vatanımız sağ olsun. Yenisini yapıyorlar şimdi yükselmiş. Yapmadığı hiçbir şey yok.

Hangi sözü verdi de yapmadı? Her şeyi yaptı Allah’a şükür. Yine yapar yeter ki birlik olalım.