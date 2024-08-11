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Bakan Kurum sözünü yerine getirdi: Sel felaketini yaşayan Bozkurt yeniden inşa edildi

Üç yıl önce Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinin ardından başlatılan inşa çalışmalarıyla bölge halkı yeniden evlerine kavuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bozkurtlu hemşerilerimize o gün ‘Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin' demiştik. Sözümüzü tuttuk" dedi.

10:33 - 11/08/2024 Pazar
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Bozkurt
Bozkurt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 3 yıl önce Batı Karadeniz'i vuran sel felaketi sonrasında bölgede yeniden inşa çalışmalarıyla vatandaşları yuvalarına kavuşturdu. Bakan Kurum, "O gün Bozkurtlu hemşerilerimize bir söz vermiştik. 'Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin' demiştik. Sözümüzü tuttuk. Bozkurt'u 1 yılda ayağa kaldırdık" dedi.



Hasar gören bölgeler yeniden ayağa kaldırıldı


Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021'de Türkiye'nin en yıkıcı sel felaketlerinden biri yaşandı. Afetin ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, Sinop'un Ayancık ilçesi ve Bartın'da çok sayıda yerleşim yeri hasar gördü. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 5 etapta yürütülen çalışmalar sonucunda bölgede yatay ve yöresel mimariye uygun konutlar inşa edildi. Kastamonu genelinde 934 konut, 127 dükkan ve 40 köy evinin yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 1 millet bahçesi de kente kazandırıldı. Konutlardan 649'u afetten en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde yapıldı. İlçede 52 iş yeri, sanayi sitesi, dükkanlar, meydan, pazar yeri ve Millet Kıraathanesi yeniden inşa edildi. Bartın'da da hasar gören yerler yeniden ayağa kaldırıldı.



Sinop'ta 79 konut teslim edildi


Sinop'un Ayancık ilçesinde ise selden etkilenen bölgelerde güvenli konutlar ve bir sanayi sitesi kuruldu. 47'si 2+1 ve 32'si 3+1 olmak üzere 79 konutun inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 158 konut da tamamlanma aşamasına geldi. Bakanlık tarafından başlatılan çalışmalarla Bozkurt ve Abana'da 92 dükkanlı 2 sanayi sitesi inşa edildi.


"Sözümüzü tuttuk yeniden ayağa kaldırdık"


En ağır yıkımın yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yeniden inşa edilmiş halini gösteren bir video paylaşan Bakan Kurum, "Büyük bir felaketti. Bütün ilçe tahrip olmuştu. O gün Bozkurtlu hemşerilerimize bir söz vermiştik. 'Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin' demiştik. Sözümüzü tuttuk. Bozkurt'u 1 yılda ayağa kaldırdık. Evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettik. Allah milletimize bu felaketleri bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.





#Bozkurt
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#Murat Kurum
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