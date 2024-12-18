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Bakan Kurum'dan köy evlerine taşınan depremzede aileye ziyaret: Sizin mutluluğunuz her şeye bedel

Bakan Kurum'dan köy evlerine taşınan depremzede aileye ziyaret: Sizin mutluluğunuz her şeye bedel

09:5118/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya'ya gelen Bakan Kurum, konutlarına yerleşen aileleri ziyaret etmeyi ihmal etmedi.
Deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya'ya gelen Bakan Kurum, konutlarına yerleşen aileleri ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya temasları kapsamında Akçadağ ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesi’ni ziyaret etti. Bakan Kurum, 76 yaşındaki Yusuf Demirel'in evine konuk oldu. Kurum, "Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Sizin mutluluğunuz her şeye bedel. Yeriniz çok güzel. Havalimanının hemen yakınında” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Malatya'da yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi. Büyükşehir Belediyesinde Afet Koordinasyon Toplantısına başkanlık yapan Kurum, beraberindeki heyetle Orduzu Mahallesi'nde yapımı devam eden Bahçebaşı deprem konutlarında da incelemelerde bulundu.


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Bakan Kurum'dan köy evlerine taşınan depremzede aileye ziyaret: Sizin mutluluğunuz her şeye bedel
Gündem / Malatya
18 Aralık, Çarşamba

Bakan Kurum, 76 yaşındaki Yusuf Demirel'in evini de ziyaret etti.

"Evlerde hiçbir eksik yok"

Kurum’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletmesini isteyen Yusuf Demirel,
“Yapılan evlerde hiçbir eksik yok. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizlere emeği geçen herkese Allah onlardan razı olsun”
dedi.

"Sizin mutluluğunuz her şeye bedel"

Bakan Kurum da
“Güle güle oturun. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Siz mutlu olun biz başka bir şey istemiyoruz. Sizin mutluluğunuz her şeye bedel. Yeriniz çok güzel. Havalimanının hemen yakınında”
diye konuştu.

Gençlere halı saha sözü

Bakan Kurum, Demirel’in torunu Nazlı ile de yakından ilgilenip oyuncak hediye etti. Bakan Kurum, köylülerin cami yeri için destek talebini dinleyerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne yer bulunması konusunda talimat verdi. Bakan Kurum, okullarına halı saha isteyen gençlere de halı saha sözü verdi.


Mahallede 40 konut teslim edildi

Şeyhler Mahallesi’nde 73 deprem konutunun yapılacak. Şimdiye kadar 40 konutun yapımı tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. 33 konut da tamamlanma aşamasına geldi.

#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Murat Kurum
#Malatya
#Deprem konutları

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