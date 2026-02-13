Bakan Kurum'dan muhalefete sert tepki: Yolsuzluğun kitabını yazdınız

Kocaeli’de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak 10 bin 340 konut için kura çekimi, İzmit ilçesindeki Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. ‘Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni’ne Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı. Törende Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ve davetliler yer aldı.

Programda konuşan Bakan Kurum, “İşte bugün de büyük bir heyecanla “Ev Sahibi Türkiye” kampanyamızda Ev Sahibi Kocaeli diyoruz. 500 bin sosyal konut projemizin Kocaeli ayağında 10 bin 340 konutumuz için kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Bu konutlarımızın; 4 bin 800’ünü Kocaeli merkezde; bin 750’sini Dilovası’nda, 90’ını Derince’de, bin 200’ünü Körfez’de, 2 binini Gebze’de, 500’ünü Çayırova’da inşa edeceğiz” dedi.

‘Türkiye'min gücünü konuşuyoruz’

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ildeki çalışmalardan bahseden Bakan Kurum, “Gerçekten de o zor günlerde milletimiz çelik gibi kenetlendi, devletine güvendi, Hamdolsun Rabb’im de bizi milletimize mahcup etmedi. Çok şükür bugün acıyı ve hüznü değil, biten 455 bin yuvayı, yuvalarını kavuşan 2 milyon depremzedeyi, Anka kuşu gibi küllerinden doğan 11 ilimizi konuşuyoruz. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı 2 yılda bitiren Türkiye’min gücünü konuşuyoruz. Sözünü yerde koymayan bir yiğidi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ahde vefasını konuşuyoruz. Biz milletimize hizmeti yük değil şeref biliyor; bu aziz millete hizmet şerefini bahşeden Rabb’imize binlerce kez şükrediyoruz” dedi.

‘455 bin konut bitti, ana muhalefetin sinir sistemi çöktü’

Çalışmaktan değil, iş bilmezlerin boş sözlerinden yorulduklarını belirten Bakan Kurum, muhalefeti eleştirerek şunları söyledi:

“Asrın inşasına gölge düşürmeye çalışanlardan sıkıldık. Dünyanın dört bir yanından gazeteciler Hatay’a, Maraş’a akın edip ‘Siz bu işleri nasıl başardınız’ diyerek bizi takdir ediyor, bizden akıl alıyor. Milletimiz ‘Allah devletimize zeval vermesin, Allah sizden razı olsun’ diyor. Ama 3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar, bir çivi çakmayanlar utanmadan 11 ilimize gidip asrın inşasında kusur arama turları düzenliyor. ‘Hükümet enkaz altında kalır’ diyorlardı, yanlış hesapları 11 ilimizden döndü. 455 bin konut bitti, ana muhalefetin sinir sistemi çöktü. Yatıyorlar kalkıyorlar, bizi konuşuyorlar. Günlerdir ne diyor? ‘Boş senet imzalatıyorlar, faizle ev verecekler’ diye yalan söylüyor. Anlatıyoruz, ısrarla iftirasına devam ediyor. İşte geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımız açıkladı. 11 ilimizde tüm afet konutları faizsiz, sabit fiyatla ödenecek. 18 yıl boyunca taksit, sabit 8 bin 750 lira olacak. Zaten ödemeler de 2 yıl sonra başlayacak. Peşin ödemek isteyen olursa yüzde 80’e yakın bir indirim yapacağız, vatandaşlarımız 484 bin liraya evi satın alabilecekler. Bunu alırken de kamu bankalarımız kredi imkanı sunacak. İşte bu kadar. Bunun böyle olacağı belliydi. Çünkü 24 yıldır aynısını yapıyoruz. Her afette; depremde, selde vatandaşımıza yük yüklemeden, faizsiz, sabit fiyatla ödeme imkanı sunuyoruz. İşte İzmir’de bin 600 lira taksit ödüyorlar, Giresun’da bin 460 lira, Elazığ’da bin 60 lira. Özgür Özel bunu bile bile yalanına devam ediyor. Aklınca oyun kurdu, 11 ilde hiçbir şey yapmamayı algılarla örtecek. ‘Ben dedim de faizsiz yaptılar’ diyecek.

"Belediyelerinizde yolsuzluğun kitabını yazdınız"

"Bu milletin sizin yalanlarınıza karnı tok. Bu millet sizi de bizi de iyi bilir. Biz bugüne kadar vatandaşımızı zor durumda bırakmadık. Hep yanında olduk. Siz bu milleti hep yüz üstü bıraktınız, Buca’da lağım patlar, esnaf dükkanının önüne kaldırım taşını kendisi döşer, İzmir’de çöp dağları milleti canından bezdirir, İstanbul trafiği Hindistan’ı aratmaz, Ankara’da çeşmeden su akmaz. Hala dönüp bize laf yetiştirirler. Siz bırakın hizmet etmeyi, belediyelerinizde yolsuzluğun kitabını yazdınız kitabını. Çeyrek asırdır olduğu gibi yarın da herkes en iyi bildiği şeyi yapacak. Biz çalışacağız, üreteceğiz, alın teri dökeceğiz, gönülden gönüle köprüler kuracağız. Onlar da işin başında köstek olmaya, iş başladı mı ölü taklidi yapmaya, iş bitti mi yalana, iftiraya sarılmaya devam edecekler. Vatandaşımız müsterih olsun; Allah’ın izniyle biz aziz milletimizi bu iş bilmezlere muhtaç etmeyeceğiz.”







