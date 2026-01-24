Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e: Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına yanıt verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum "Senin derdin; deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut. Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Yalova mitingindeki açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Bakan Kurum, Özgür Özel’in sıklıkla kendisini anarak gündem oluşturmaya çalıştığına dikkat çekerek,
"CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor. Özgür Özel her yerde bozuk plak gibi Murat Kurum da Murat Kurum. Ben senin derdini biliyorum! Senin derdin; deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut. Senin derdin; milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor"
mesajını paylaştı.
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
#Murat Kurum
#Özgür Özel