Bakan Kurum'dan 'Afet konutları' paylaşımı: 'Hiç yalnız hissetmedik'

Görüntülerde yer alan hak sahibi Ahmet Erkal, inşa sürecinde çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Bayağı gayretli bir çalışma içindeydiler. Perde betonları gördük. Çalışmaları gördükçe devletin yanımızda olması bizi son derece memnun ediyordu. Hiç yalnız hissetmedik. Allah razı olsun devletimizden de çalışanlarından da. Çok memnunuz. Eski komşularımızla birlikte olmamız da bizi son derece memnun etti. 1 yıldan beri zaten kiradaydık. Bir an önce bitmesini arzu ediyorduk. O arzumuz da yerine geldi. Dün bizi yıkan bu yerde, yeniden ayağa kalktık. Artık umutluyuz" dedi.