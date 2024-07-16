Bakan Kurum'dan TOKİ evlerinde oturmaya başlayan depremzedelere ziyaret

“İnşallah tüm deprem bölgesinde bu gülen yüzleri görmek istiyoruz. Tüm ailelerimiz böyle sevinsin istiyoruz. Bunun için de arkadaşlarımız çalışıyor. Hayırlı uğurlu olsun, evinizde güle güle oturun. İnşallah daha güzel günlerde, hep bir arada olalım”