Bakan Kurum'dan TOKİ evlerinde oturmaya başlayan depremzedelere ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden Osmaniye ve Adana'daki TOKİ evlerinde oturmaya başlayan depremzede vatandaşları ziyaret etti.
İstasyon Caddesi'nde vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı
Üç günde 5 şehre; Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'ya giden Bakan Kurum, afet konutlarını inceledi ve vatandaşların taleplerini yerinde dinledi. Kurum, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye programında, İstasyon Caddesi'nde vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Kurum, onların taleplerini dinledi.
“TOKİ Başkanlığımız en kısa zamanda projelendirilip yapacak”
Bir depremzede vatandaşın, yıkılan binalarının TOKİ tarafından yapılmasını talep etmesi üzerine Bakan Kurum, “Hayırlı olsun” diyerek kendisiyle tokalaştı.
Bakan Kurum daha sonra diğer vatandaşların da taleplerini dinleyerek projeleri inceledi.
“Tüm deprem bölgesinde bu gülen yüzleri görmek istiyoruz”
Osmaniye temaslarının ardından Adana'ya giden Bakan Kurum, aynı ilgiyi Şambayadı Mahallesi'nde de gördü. Bakan Kurum'u gören depremzede vatandaşlar, kendisine teşekkürlerini iletti.