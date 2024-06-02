Bakan Özhaseki: Çöken binanın 1,5 katının kaçak olarak eklendiği tespit edildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalan 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı, arama çalışmaları sürüyor. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. 2'si ağır 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı. 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Enkaz altındaki son kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı bildirildi. Binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.