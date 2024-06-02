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Bakan Özhaseki: Çöken binanın 1,5 katının kaçak olarak eklendiği tespit edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken bina ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki çöken bina ile ilgili; "İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce deniz kumu ile inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir" dedi.

Seda Ekinci
12:46 - 2/06/2024 Sunday
Güncelleme: 14:41 - 2/06/2024 Sunday
Yeni Şafak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken bina ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki; ilk incelemeler neticesinde
binanın 36 yıl önce deniz kumu ile inşa edildiğini, daha sonra 1,5 katın kaçak olarak eklendiğini açıkladı.
Bakan Özhaseki'nin açıklaması şu şekilde;
  • İstanbul’umuza, ülkemize geçmiş olsun.

  • İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

  • İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir.

  • Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır.

  • Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bilinmeyen bir nedenle 3 katlı bir bina çöktü. Çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. 2'si ağır 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Binanın çökme anı kamerada



İstanbul'da bina çöktü: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalan 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı, arama çalışmaları sürüyor. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. 2'si ağır 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı. 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Enkaz altındaki son kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı bildirildi. Binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.


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