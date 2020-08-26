Bakan Pekcan açıkladı: Kocaeli'de bir konteynerde 540 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli’de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kg ağırlığında kokain ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokain ile, tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı. Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi can-ı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(1/3) Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli’de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kg ağırlığında kokain ele geçirildi. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) August 26, 2020

GÜNDEM Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı

Brezilya'dan gelen 6 konteyner için operasyon gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bakanlığın kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi yapıldı.

DHA Çuvallara saklanan toplam 20 çanta bulundukları yerden çıkarıldı.

Analizde, Kocaeli'de bir limana Brezilya'dan gelecek 6 konteyner riskli olarak değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucu söz konusu konteynerlerin uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle kontrol edilmesi talimatı Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi ve operasyon başlatıldı.

Şüpheli konteynerleri taşıyan geminin limana yanaşmasının ardından burada hazır bekleyen Gümrük Muhafaza ekiplerince gerekli önlemler alınarak tahliye sonrasında konteynerler açıldı.

Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramalarda konteynerlerin içinde bulunan ferrokrom cinsi eşya yüklü çuvallara siyah çantaların gizlendiği tespit edildi. Çuvallara saklanan toplam 20 çanta bulundukları yerden çıkarıldı. Çantalar açıldığında paketlenmiş, toz halinde maddeye rastlandı. Söz konusu maddenin, uyuşturucu test cihazıyla yapılan analizi sonucu kokain olduğu anlaşıldı.

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Tarihi operasyon sonucu toplam 500 pakette, 540 kilogram kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılıyor.