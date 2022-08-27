Gündem Bakan Soylu 29 Ekim 2023e kadar tek bir terörist kalmayacak
POLİTİKA

Bakan Soylu: 29 Ekim 2023'e kadar tek bir terörist kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de sanayi esnafıyla buluştu. Burada konuşan Soylu, "29 Ekim 2023 tarihine kadar ülkemiz sınırlarında bir tane bile terörist kalmayacak. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz" dedi. 4-5 yıl önce 'Bunlar kıpırdayamayacaklar, İHA'lar SİHA'lar tepelerinde' dediğini hatırlatan Bakan Soylu, "O zamanlar Cumhuriyet gazetesinden Sözcü gazetesine kadar benle dalga geçtiler. Oysa ben elimizdeki kabiliyetin nereye gittiğini gördüğüm için söyledim bunu" diye konuştu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soylu: 29 Ekim 2023e kadar tek bir terörist kalmayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de İmes esnafıyla kahvaltıda buluştu. Burada esnafla kahvaltı yapan Soylu, daha sonra açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ve batı ülkeleri arasındaki tahıl koridoruna dair açıklamalar yapan Soylu, Avrupa'nın aleyhte yaptığı tüm politikalara rağmen sağlam durduğunu belirtti.

'Amerika'da, Avrupa'da Türkiye diz kırar mı?'


Bakan Soylu, "Amerika'da, Avrupa'da Türkiye diz kırar mı? Böyle bir şey mümkün değil. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Gıda krizi ile alakalı yani oradan buğdayın taşınmasıyla alakalı Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye gelmeleri, ona bel bükmeleri, ifade etmem gerekiyor ki sevdiklerinden dolayı değildir. Eğer biz ayakta durmamış olsaydık, eğer biz savrulmuş olsaydık, Sayın Cumhurbaşkanımız dünyanın dengelerini avucunun içi gibi bilmemiş olsaydı, Rusya ile Batı arasında çok doğru bir Türkiye portresi ortaya koymamış olsaydı, şu anda bizi 1999'larda yaşadığımız, ondan önce yaşadığımız hem ekonomik, hem sosyal hem de siyasal olarak istedikleri budur.

'Ekonomik saldırılarla ittiler, siyasal sıkıştırmalarla ittiler...'


Yani Irak, Suriye, Türkiye, balkanlar yani bir istikrarsızlık alanı oluşturmak istiyorlar. Şunu ifade etmem gerekir. Biz alt yapısını hazırlamış bir ülke olarak geçmişteki Türkiye gibi alt yapısı hazır olmazsa, temellerden iterlerse düşebilirsiniz. Bugün ittiler. Ekonomik saldırılarla ittiler, siyasal sıkıştırmalarla ittiler. Aleyhimizde Avrupa'nın tüm matbaalarında günde 200'ün üzerinde yazı çıkardılar. Bütün dünyanın yarısını Türkiye'ye getirmemek için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bunu tek bir politika olarak gerçekleştirdiler ama Türkiye'yi yerinden çıkartamadılar" dedi.

Bakan Soylu: ''29 Ekim 2023'e kadar tek bir terörist kalmayacak''
OYNAT 00:43
Bakan Soylu: ''29 Ekim 2023'e kadar tek bir terörist kalmayacak''
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de sanayi esnafıyla buluştu. Burada konuşan Soylu, '29 Ekim 2023 tarihine kadar ülkemiz sınırlarında bir tane bile terörist kalmayacak. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Adım atamıyorlar, kıpırdayamıyorlar ve kıpırdayamayacaklar. Bundan 4-5 yıl önce 'Bunlar kıpırdayamayacaklar, İHA'lar, SİHA'lar tepelerinde' dediğim zaman Cumhuriyet gazetesinden Sözcü gazetesine kadar benimle dalga geçtiler. Oysa ben elimizdeki kabiliyetin nereye gittiğini gördüğüm için söyledim bunu' dedi.


29 EKİM'İ İŞARET ETTİ


Soylu, terörle mücadele konusuna da değinerek 29 Ekim 2023'e kadar Türkiye sınırları içindeki bütün teröristlerin etkisiz hale getirileceğini söyledi.

Soylu, "Bu fırsatı değerlendirip hep birlikte bir fırsat oluşturacağız. Bizim inancımızın ticarete yönelttiği insanlar olarak, Cumhuriyet'in 1'inci asrından 2'nci asrına geçerken elimizdeki bütün hünerleri kullanmalıyız. Üreticiler olarak size söylüyorum. Memleket için daha çok çalışabiliriz, daha çok üretebiliriz. Çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Ben de her tarafa gidip nerede bir açık varsa onu kapatabilirim. Böyle bir fırsatı, böyle bir Türkiye'yi Batı'yı ilk kez böyle yakaladığımız bir zaman dilimini bir daha göremeyiz. Terör meselesiydi DEAŞ meselesiydi. Bunların üstesinden de geliyoruz.

'Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz'


Sözümüz şudur; 29 Ekim 2023'e kadar bu ülke sınırları içerisinde bir tek terörist kalmayacaktır. Hangi mağarada kalıyorlar, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Kimsenin endişesi olmasın. Adım atamıyorlar, kıpırdayamıyorlar ve kıpırdayamayacaklar. Bundan 4-5 yıl önce 'Bunlar kıpırdayamayacaklar, İHA'lar SİHA'lar tepelerinde' dediğim zaman Cumhuriyet gazetesinden Sözcü gazetesine kadar benle dalga geçtiler. Oysa ben elimizdeki kabiliyetin nereye gittiğini gördüğüm için söyledim bunu" diye konuştu.

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