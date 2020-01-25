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ELAZİĞ

Bakan Soylu: İki vatandaşımızın sesine ulaşılabildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da incelemelerini sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu
Bakan Soylu

Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son duruma ilişkin bilgileri paylaştı.

"Enkaz altında kalan 2 vatandaş ile iletişim kuruldu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde enkaz altında kalan 2 vatandaş ile iletişim kurulduğunu söyleyerek, göçükten çıkarılan toplam kişi sayısının 44 olduğunu aktardı.

Bakan Soylu, "15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir ediliyorlar, 5 bine yakın çadırımız kuruldu" dedi.

Bazı aileler geceyi camilerde geçiriyor

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası konutları güvenli olmadığı için dışarıda kalan veya artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeyen bazı aileler camilerde kalıyor.

Üniversite Mahallesi Veyselkarani Camii'nde yerleşen onlarca aile bekleyişlerini sürdürüyor.

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler." ifadelerini kullanmıştı.

"Enkazdan kurtarılan 2,5 yaşındaki çocuğun sağlık durumu iyi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkazdan kurtarılan 2,5 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Annesi 4 kat altta, sağlık ekipleri ulaşarak serum taktı. Temennimiz annesini kurtarmak" diye konuştu.

"Riskli binaların yıkımlarını gerçekleştireceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yarın sabah itibarıyla binaların hasar tespitlerini yapacağız, riskli binaların yıkımlarını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

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