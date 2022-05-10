Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı yanıt: Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini asıl sana günaydın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanı geçen gün açıklama yapıyor. ‘AB Türkiye’nin göçmen deposu olmasını istiyor’ diyor. Günaydın beyefendi günaydın." ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN SOYLU: ASIL SANA GÜNAYDIN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
"Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; 'Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir' dediğimiz için bize 'Günaydın' demiş. Asıl sana 'Günaydın'. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz." diyen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Biz bunu derken; 'PYD Terör Örgütü değildir' diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar."
Bakan Soylu paylaşımında konuyla ilgili daha önceden yaptığı açıklamaların yer aldığı haberlerin ekran görüntülerini de paylaştı.
Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu;
"Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir" dediğimiz için bize "Günaydın" demiş
Asıl sana "Günaydın"
Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz
Biz bunu derken; "PYD Terör Örgütü değildir" diyordun.
Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar pic.twitter.com/J0JxBLMVi8
Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu;