Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı yanıt: Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini asıl sana günaydın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanı geçen gün açıklama yapıyor. ‘AB Türkiye’nin göçmen deposu olmasını istiyor’ diyor. Günaydın beyefendi günaydın." ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN SOYLU: ASIL SANA GÜNAYDIN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; 'Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir' dediğimiz için bize 'Günaydın' demiş. Asıl sana 'Günaydın'. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz." diyen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bunu derken; 'PYD Terör Örgütü değildir' diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar."

Bakan Soylu paylaşımında konuyla ilgili daha önceden yaptığı açıklamaların yer aldığı haberlerin ekran görüntülerini de paylaştı.

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Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu;

"Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir" dediğimiz için bize "Günaydın" demiş



Asıl sana "Günaydın"

Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz

Biz bunu derken; "PYD Terör Örgütü değildir" diyordun.



Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar pic.twitter.com/J0JxBLMVi8 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 10, 2022

OYNAT 01:32 Bakan Soylu: Türkiye bir çadır devleti değildir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancıların, Türkiye'nin nüfus yapısını değiştirmek gibi bir kabiliyetinin söz konusu olmadığını bildirdi.



Bakan Soylu, gündemde kalabilmek, birtakım korkular üzerinden vatandaşların gönlüne telaş düşürebilmek için yapılan açıklamaların kamu kurumları tarafından cevaplandığını anımsattı. Gezici otobüslerde vatandaşlık verme işleminin yapıldığına ilişkin yalanla karşılaştıklarını anlatan Soylu, 'Kimse kusura bakmasın burası bir çadır devleti değildir. Ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancıların Türkiye'nin nüfus yapısını değiştirmek gibi bir kabiliyeti söz konusu olabilir ne bu idarenin ve devletin, hükümetin, ülkenin nüfus projeksiyonunu başıboş bırakması söz konusu olabilir ne de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmak öyle gelişigüzel basit bir iş olabilir. Kanunlar açıktır, prosedürler açık ve nettir.' dedi. BiP'te paylaş

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