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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı yanıt: Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini asıl sana günaydın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İçişleri Bakanı ‘AB Türkiye’nin göçmen deposu olmasını istiyor’ diyor. Günaydın beyefendi günaydın" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. "Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz" diyen Bakan Soylu, geçmiş açıklamalarının yer aldığı haberlerin görsellerine de yer verdiği paylaşımında "Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna fotoğraflı yanıt: Elçilerin ve HDPKKnın yed-i emini asıl sana günaydın
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanı geçen gün açıklama yapıyor. ‘AB Türkiye’nin göçmen deposu olmasını istiyor’ diyor. Günaydın beyefendi günaydın." ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN SOYLU: ASIL SANA GÜNAYDIN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; 'Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir' dediğimiz için bize 'Günaydın' demiş. Asıl sana 'Günaydın'. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz." diyen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bunu derken; 'PYD Terör Örgütü değildir' diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar."

Bakan Soylu paylaşımında konuyla ilgili daha önceden yaptığı açıklamaların yer aldığı haberlerin ekran görüntülerini de paylaştı.

Bakan Soylu: Türkiye bir çadır devleti değildir
OYNAT 01:32
Bakan Soylu: Türkiye bir çadır devleti değildir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancıların, Türkiye'nin nüfus yapısını değiştirmek gibi bir kabiliyetinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Bakan Soylu, gündemde kalabilmek, birtakım korkular üzerinden vatandaşların gönlüne telaş düşürebilmek için yapılan açıklamaların kamu kurumları tarafından cevaplandığını anımsattı. Gezici otobüslerde vatandaşlık verme işleminin yapıldığına ilişkin yalanla karşılaştıklarını anlatan Soylu, 'Kimse kusura bakmasın burası bir çadır devleti değildir. Ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancıların Türkiye'nin nüfus yapısını değiştirmek gibi bir kabiliyeti söz konusu olabilir ne bu idarenin ve devletin, hükümetin, ülkenin nüfus projeksiyonunu başıboş bırakması söz konusu olabilir ne de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmak öyle gelişigüzel basit bir iş olabilir. Kanunlar açıktır, prosedürler açık ve nettir.' dedi.

Bakan Soylu: Biz PKK'ya PYD'ye sınır ötesinde istila yaptırmadık sınırlarımızı kim istila edebilir
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Bakan Soylu: Biz PKK'ya PYD'ye sınır ötesinde istila yaptırmadık sınırlarımızı kim istila edebilir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de Ercan Gürses'in sunduğu 'Ankara Gündemi' programına konuk oldu.

Göç ve göçmenlerle ilgili birçok konuda açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, göçmenlerin Türkiye'de sessiz istila yapacağı iddialarına cevap verdi.

Soylu, 'İstila olacakmış. Kim nereyi istila edecek? Biz, PKK'ya, PYD'ye istila yaptırtmadık. Kendi sınırlarımızın ötesinde biz bu istilayı yaptırmıyoruz, sınırlarımızın içerisinde mi yaptıracağız?' dedi.



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