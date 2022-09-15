Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Amerika'nın aparatıdır

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu'ya, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın kendisi hakkında ortaya attığı "küfür" iddialarına yanıt verdi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Eğer meydandaysan muhakkak ki kazalarla karşı karşıya kalırsın. Bizim işimiz budur, birçok yalanla, iftirayla, taciz ve tehditle karşı karşıya kalabiliriz.

Bizim ağzımıza küfür yakışmaz, doğru da değil. Biz sadece ülkemizi yönetmek için çaba sarf etmiyoruz, gelecek nesillere de bir model olmak durumundayız.

Velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, kişi ne kadar pespaye, aşağı olursa olsun, özür dilerim ben. Ama böyle bir şey söz konusu değil.

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İsimsiz, bilmediğiniz telefonlar geliyordur size de. Geçen Mardin'e giderken bir mesaj geldi, mesajda tehdit var, taciz ve iftira var. Telefon açtım, kimsiniz dedim, kendini tanıttı. Bu mesajlar ayıp değil mi ya... Sonra konuşma tonunu değiştirdi, ben de televizyonlarda, kamuoyunda açık olarak söylediğim sözleri söyledim, başka bir söz söylemedim, telefonu kapattım."

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OYNAT 00:37 Ümit Özdağ'ın camideki planlı provokasyonu deşifre oldu: Kameramanı yardımcısı çıktı Parti politikasını 'ırkçılık' üzerine şekillendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cuma namazı sonrası camide imama 'Atatürk'ü anmayacak mıyız' diye bağırarak provokasyona soyunmuştu. Özdağ'ın 'şovunu' planlı bir şekilde yaptığını kanıtlayan görüntülere ulaşıldı. Özdağ'ın kamera açtırıp kendini çektirdiği ve görüntüyü çeken kişinin de Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur olduğu ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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