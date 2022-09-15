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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Amerika'nın aparatıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisiyle telefonda küfürleştiğini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Gündeme gelmek için yalan dezenformasyon devam ediyor. Amerika'nın aparatıdır. Operasyon çocuğudur. Hangi pozisyonu aldıkları apaçık ortadadır. Milletimiz itibar etmesin." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan Ümit Özdağa sert tepki: Yalan Amerikanın aparatıdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu'ya, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın kendisi hakkında ortaya attığı "küfür" iddialarına yanıt verdi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Eğer meydandaysan muhakkak ki kazalarla karşı karşıya kalırsın. Bizim işimiz budur, birçok yalanla, iftirayla, taciz ve tehditle karşı karşıya kalabiliriz.

Bizim ağzımıza küfür yakışmaz, doğru da değil. Biz sadece ülkemizi yönetmek için çaba sarf etmiyoruz, gelecek nesillere de bir model olmak durumundayız.

Velev ki böyle bir hata işlemiş olalım, kişi ne kadar pespaye, aşağı olursa olsun, özür dilerim ben. Ama böyle bir şey söz konusu değil.

İsimsiz, bilmediğiniz telefonlar geliyordur size de. Geçen Mardin'e giderken bir mesaj geldi, mesajda tehdit var, taciz ve iftira var. Telefon açtım, kimsiniz dedim, kendini tanıttı. Bu mesajlar ayıp değil mi ya... Sonra konuşma tonunu değiştirdi, ben de televizyonlarda, kamuoyunda açık olarak söylediğim sözleri söyledim, başka bir söz söylemedim, telefonu kapattım."

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