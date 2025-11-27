Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Tunç'tan önemli açıklamalar: 11. Yargı Paketi'nde neler olacak?

Bakan Tunç'tan önemli açıklamalar: 11. Yargı Paketi'nde neler olacak?

11:5727/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün TBMM'ye sunulacak 11. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

11. Yargı Paketi bugün TBMM’ye sunulacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin kapsamı ve içeriği hakkında bilgi verirken basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

11. Yargı paketinin de hukuk yargılamanın etkinliğini arttırmaya yönelik düzenlemeler var.

Toplumsal huzurun güçlendirilmesi için önemli düzenlemeler var. 38 maddelik kanunun ayrıntısı bugün paylaşılacak.

Çocuklar için önemli düzenlemeler var. Çocukların örgüt faaliyetinde kullanılmasını önleyeceğiz.

Caydırıcılığı sağlayacak önemli düzenleme var.

"Terörsüz Türkiye sürecini önemsiyoruz"

Terörsüz Türkiye sürecini önemsiyoruz. Komisyonun rapor hazırlama süreci sürüyor. Komisyon kapsamlı rapor hazırlayacak. Hukuki adımalar komisyon raporu sonrası atılacak. Rapor sonrası gerekli adımlar atılacak.

Koronavirüs düzenlemesi bir af değil. Talepleri değerlendirecek olan milletvekilleridir.




#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç
#11. yargı paketi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari Ücret Zam Oranında Rakam Verdi! Tüm Maaşları Etkileyecek: Yüzde 20-25-30 Aralığında...