Bakan Tunç'tan önemli açıklamalar: 11. Yargı Paketi'nde neler olacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün TBMM'ye sunulacak 11. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
11. Yargı Paketi bugün TBMM’ye sunulacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin kapsamı ve içeriği hakkında bilgi verirken basın mensuplarının sorularını cevapladı.
11. Yargı paketinin de hukuk yargılamanın etkinliğini arttırmaya yönelik düzenlemeler var.
Toplumsal huzurun güçlendirilmesi için önemli düzenlemeler var. 38 maddelik kanunun ayrıntısı bugün paylaşılacak.
Çocuklar için önemli düzenlemeler var. Çocukların örgüt faaliyetinde kullanılmasını önleyeceğiz.
Caydırıcılığı sağlayacak önemli düzenleme var.
"Terörsüz Türkiye sürecini önemsiyoruz"
Terörsüz Türkiye sürecini önemsiyoruz. Komisyonun rapor hazırlama süreci sürüyor. Komisyon kapsamlı rapor hazırlayacak. Hukuki adımalar komisyon raporu sonrası atılacak. Rapor sonrası gerekli adımlar atılacak.
Koronavirüs düzenlemesi bir af değil. Talepleri değerlendirecek olan milletvekilleridir.