11.Yargı Paketi bugün Meclis'te

Uğur Duyan
04:0027/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti’nin, infaz düzenlemesinin de içinde yer alacağı 38 maddeden oluşan 11’inci Yargı Paketi’ni bugün Meclis’e sunacak.

İnfaz düzenlemesinin, 31 Temmuz 2023 öncesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında suç işleyen ancak infazı kesinleşmeyen tutukluları ile 5 yıl ve altı sene ceza alan hükümlüleri kapsaması bekleniyor. Yargı Paketi'nde icra ve iflas düzenlemelerinin de yer alacağı bildirdildi.

İLK AŞAMADA 60 BİN TAHLİYE

Düzenlemenin yasalaşması halinde ilk aşamada cezaevlerindeki 420 bin tutuklu ve hükümlüden 60 bini tahliye edilecek. 60 bini ise kapalı cezaevinden açık cezaevine alınacak. İlerleyen süreçte bu kişiler de tahliye edilecek. Cezaevlerinde kapasitenin 116 bin kişi üzerinde hükümlü ve tutuklu bulunuyor.

BAZI SUÇLAR TARTIŞILIYOR

AK Parti’de ise cezasızlık algısının kamuoyunda kırılması için çalışmalar yapılırken böyle bir düzenlemenin gerekliliği tartışılıyor. Düzenlemeden kadın cinayeti, uyuşturucu, gasp, hırsızlık, cinsel saldırı ve taciz gibi kamu vicdanını yaralayacak suçları işleyenlerin yararlanmaması üzerinde de duruluyor. Böyle bir durumda tahliyelerin sayısında azalma olacak.



