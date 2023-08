Bakan Uraloğlu AK Parti'nin 40 yıldır bekleyen sorunları fiilen çözdüğünü söyledi: Terör örgütlerinin belini kırdık

"14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde, yeniden 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' diyerek, Cumhur İttifakı'nı seçti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin ve ülkemizin yarınlara umutla bakacağı yeni bir dönemi daha başladı. Şimdi önümüzde yaklaşmakta olan 2024 yerel seçimleri var. Her ne kadar sadece bir yerel seçim gibi düşünülse de bu seçim Türkiye'nin istikbaline yön verecektir. Hayata geçirdiğimiz her proje ile Balıkesir'in artık sadece adında 'esir' kalacak, kendisi kıtalara okyanuslara ulaşacaktır. Her yatırımımız Balıkesir'in üretim ve ticaret faaliyetlerini güçlendirecektir. Buna canı gönülden inanıyorum. 21 yıldır ülkemize çağ atlatan AK Parti hükümetleri Türkiye Yüzyılı'nda da bu kutlu yolculuğunu hızını arttırarak devam ettirmektedir. Bu yolculukta teşkilatlarımız ve halkımız ile bir araya geldiğimiz Şehir Buluşmaları birlik ve beraberliğimizin daha da perçinlenmesi anlamında çok büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü bir siyasi partinin il ve ilçelerdeki teşkilatları, vücudumuzun temiz kan taşıyan kılcal damarları gibidir. Genel Merkezde üretilen fikirler toplumun her kesimine teşkilatlarımız aracılığıyla taşınıyor. Sizler topluma iyi, temiz ve sağlıklı bilgileri ulaştıramazsanız o bölgenin gerçekleri öğrenmesi imkansızdır. Çok daha iyi örgütlenecek, hane hane, ev ev, sokak sokak, çarşı pazar herkese ulaşıp yüz yüze kendimizi en doğru şekilde anlatacağız."