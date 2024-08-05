Instagram'a erişim engeli devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları Instagram'ın ne zaman açılacağını merak ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. Instagram giriş engeli sosyal medya kullanıcıların merak ettiği konular arasında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bugün Instagram yetkilileriyle görüşecek. Peki Instagram açıldı mı ne zaman açılacak? Instagram erişim engeli ne zaman kalkacak? Instagram kalıcı olarak mı kapatıldı? En güncel bilgiler burada.