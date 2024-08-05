Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi.
48 saati geçen yasakta hala Instagram'a giriş sağlanamıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saat 13.00'te Instagram yetkilileriyle görüşeceğini bildirdi.
Yetkililer ile görüşme gerçekleşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bugün saat 13.00'te Instagram yetkilileriyle görüşecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunanUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu şu ifadeleri kullandı;
Instagram neden kapanmıştı?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) site bilgileri sorgulama sayfasında, 2 Ağustos itibarıyla Instagram’a erişim engeli kararı alındığı kaydedildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre BTK kararıyla uygulanan erişim engelleme; “uyuşturucuya yönlendirme”, “çocuğa karşı cinsel istismar, “intihara sevk etme”, “Atatürk aleyhine işlenen suçlar”, “yağma ve nitelikli yağma”, “soykırım suçu”, “devlete karşı savaşa tahrik” gibi suçları içine alan katalog suçlar kapsamında, Instagram paylaşımlarıyla ilgili yapılan şikayetler üzerine verildi.