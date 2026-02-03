Bakan Uraloğlu'ndan Van'da hayatını kaybeden KGM çalışanları için başsağlığı mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından, Van'ın Çaldıran ilçesinde kar küreme ve tuzlama aracının yoğun sis ve kar nedeniyle refüje çarparak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Karayolları Genel Müdürlüğü işçilerine ilişkin paylaşım yaptı.