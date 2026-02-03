Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Uraloğlu'ndan Van'da hayatını kaybeden KGM çalışanları için başsağlığı mesajı

Bakan Uraloğlu'ndan Van'da hayatını kaybeden KGM çalışanları için başsağlığı mesajı

16:333/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Van'da kar küreme aracı devrildi: İki işçi hayatını kaybetti
Van'da kar küreme aracı devrildi: İki işçi hayatını kaybetti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van'da karla mücadele çalışmaları sırasında geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Karayolları camiasına başsağlığı diledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından, Van'ın Çaldıran ilçesinde kar küreme ve tuzlama aracının yoğun sis ve kar nedeniyle refüje çarparak devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Karayolları Genel Müdürlüğü işçilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Uraloğlu, paylaşımda "Van'da karla mücadele çalışmaları esnasında geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm Karayolları camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.


#Abdulkadir Uraloğlu
#Karayolları Genel Müdürlüğü
#Van
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kütahya kura tarihi belli oldu mu? 3 bin 592 konut kurası ne zaman çekilecek, duyuru yapıldı mı?