EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Bakan yardımcıları azalacak

Bakan yardımcıları azalacak

Resul Ekrem Şahan
04:0021/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti’de strateji ekibi, bakan yardımcılığını masaya yatırdı. Türkiye’de bakan yardımcılığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte hayat buldu. Kabinede 17 bakan görev yaparken, bunların 69 yardımcısı var. Dışişleri Bakanlığı’nda 5, diğer bakanlıklarda 4’er bakan yardımcısı görev yapıyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi’nde strateji ekibi bir toplantı gerçekleştirdi. 5 saat süren toplantıda reform süreci, bürokratik vesayet ve bakan yardımcılığı konuları ele alındı.


AZALTILIRSA NE OLUR?

Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, AK Parti strateji ekibi, bakan yardımcılığındaki mevcut uygulama, yardımcıların sayısı ve azaltılması halinde oluşabilecek yeni durumu analiz edecek. Tüm bakanlıklarda mı, yoksa bazılarında mı azaltmaya gidileceği belirlenecek.


BÜROKRASİ DE MASADA

Erdoğan’ın bürokratik vesayet konusunda yaptığı açıklamalardan yola çıkan ekip, bu konuya da ayrı mercek tutacak. Strateji ekibi, bürokratik vesayet konusunda da çalışmalar yaparak hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı ile paylaşacak.


#politika
#AK Parti
#strateji ekibi

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 KPSS lise sonucu sorgulama ekranı...