Bakan yardımcıları azalacak

AK Parti’de strateji ekibi, bakan yardımcılığını masaya yatırdı. Türkiye’de bakan yardımcılığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte hayat buldu. Kabinede 17 bakan görev yaparken, bunların 69 yardımcısı var. Dışişleri Bakanlığı’nda 5, diğer bakanlıklarda 4’er bakan yardımcısı görev yapıyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi’nde strateji ekibi bir toplantı gerçekleştirdi. 5 saat süren toplantıda reform süreci, bürokratik vesayet ve bakan yardımcılığı konuları ele alındı.





AZALTILIRSA NE OLUR?

Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, AK Parti strateji ekibi, bakan yardımcılığındaki mevcut uygulama, yardımcıların sayısı ve azaltılması halinde oluşabilecek yeni durumu analiz edecek. Tüm bakanlıklarda mı, yoksa bazılarında mı azaltmaya gidileceği belirlenecek.





BÜROKRASİ DE MASADA

Erdoğan’ın bürokratik vesayet konusunda yaptığı açıklamalardan yola çıkan ekip, bu konuya da ayrı mercek tutacak. Strateji ekibi, bürokratik vesayet konusunda da çalışmalar yaparak hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı ile paylaşacak.



