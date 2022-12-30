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DİYARBAKIR

Bakan Yardımcısı Ersoy: 2023'te tek bir terörist kalmayacak

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Ersoy, "İnşallah cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla son derece koordineli organize bir şekilde sınırlarımızın içerisinde ve sınırlarımızın dışında yürüttüğü mücadelelerle 2023 yılında tek bir terörist kalmayacak" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Yardımcısı Ersoy: 2023te tek bir terörist kalmayacak
​İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy.

Diyarbakır’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy beraberinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su ile birlikte, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019’dan bu yana HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Ersoy, ailelerle tek tek görüşerek çocuklarının nasıl dağa kaçırıldığını dinledi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Yardımcısı Ersoy, 2023 yılında tek bir teröristin kalmayacağını söyledi.

Ersoy, “İnşallah Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla son derece koordineli bir şekilde sınırlarımızın içerisinde ve sınırlarımızın dışında yürüttüğü mücadelelerle 2023 yılında tek bir terörist kalmayacak. İnşallah hiçbir annemizi, hiçbir babamızı evladından ayıramayacaklar. Ülkemize yaşattıkları bunca acıya, bölge insanımızın, halkımızın, toplumumuzun 40 yıla yakındır yaşadıkları bütün acılara son verdiğimizi ve 2023 yılında ne dağlarımızda tek bir teröristin kaldığını ne de hiçbir ailemizin, annemizin, babamızın, evlatlarından, ayrılabildiğini duymuş olmayacağız. Bütün hedefimiz budur” diye konuştu.

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