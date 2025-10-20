Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" sonrası konuştu: Türkiye Yüzyılı'na yürürken provokasyonlara teslim olmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "'Terörsüz Türkiye' bir 'milli mücadele' sahasıdır. Bu sahada terör sevicilerine, terör propagandası yapanlara, kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur. Açıkça ifade etmek isterim, devletimizin niteliklerine, milletimizin ortak değerlerine, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarına saldırı, siyaset değildir, bir provokasyondur." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Yerlikaya, bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na katıldı.
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yerlikaya, bu toplantıları, çocuklara huzurlu yarınlar bırakmak için atılan adımları değerlendirmek ve kararlılıklarını bir kez daha ilan etmek amacıyla düzenlediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Terörsüz Türkiye" gibi tarihi ve milli bir süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve millet ile birlikte yürüttüklerini kaydeden Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye"nin, yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminat altına alınması demek olduğunu vurguladı.
"Terörsüz Türkiye' sadece bir güvenlik projesi değil, bir medeniyet hedefidir"
Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hiç kimse polisimize, 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez"
Terörün tüm insanlığın ortak düşmanı olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Devletimizin kararlılığıyla, terör bu ülkenin gündeminden tamamen silinecektir"
Toplantıya, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu kurumlarının müdürleri katıldı.