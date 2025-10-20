Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" sonrası konuştu: Türkiye Yüzyılı'na yürürken provokasyonlara teslim olmayacağız

"Terörün bu topraklardan silinmesine giden yolda herkesin diline, söylemine, tutum ve davranışına dikkat etmesi zaruridir ancak görüyoruz ki böylesine büyük bir hedefe doğru ilerlerken bu süreci saptırmaya çalışan, sabote etmek isteyen aktörler de sahne alıyor. 'Terörsüz Türkiye' bir 'milli mücadele' sahasıdır. Bu sahada terör sevicilerine, terör propagandası yapanlara, kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur. Açıkça ifade etmek isterim, devletimizin niteliklerine, milletimizin ortak değerlerine, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarına saldırı, siyaset değildir, bir provokasyondur. Hiç kimse; gece-gündüz demeden fedakarca görev yapan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, huzur ve güvenliği için canından geçen, serden geçen polisimize, 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez, buna müsaade etmeyiz. Bu söylemi lanetliyorum. Polislerimiz, aziz milletimizin evlatlarıdır, kahramanlarımızdır, 'Kara Vatan'da, 'Mavi Vatan'da, 'Siber Vatan'da huzurun ve güvenliğin teminatlarıdır."