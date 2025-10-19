Dur ihtarına uymayan sürücülere 200 bin lira para cezası uygulanacak

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından ’dur’ ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsünün görüntüsünü paylaşarak, "Yeni trafik kanunu teklifine göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda ‘dur ihtarına uymamanın’ yaptırımı 2 bin 167 lira. Sizce bu ceza caydırıcı mı? Dur ihtarına uymayan sürücüler yüzünden son 6 yılda 9 şehit verdik. 16 gazimiz var. Sivil 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 955’i yaralandı. Bunu nasıl izah edebiliriz? Dur ihtarına uymamak ne demek? Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız. Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler" dedi.