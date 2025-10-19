Yeni Şafak
Dur ihtarına uymayan sürücülere 200 bin lira para cezası uygulanacak

15:2219/10/2025, Pazar
IHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de trafik güvenliği için yeni adımların atılacağını duyurdu. Yerlikaya, "Yeni trafik kanunu teklifine göre dur ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından ’dur’ ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsünün görüntüsünü paylaşarak, "Yeni trafik kanunu teklifine göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda ‘dur ihtarına uymamanın’ yaptırımı 2 bin 167 lira. Sizce bu ceza caydırıcı mı? Dur ihtarına uymayan sürücüler yüzünden son 6 yılda 9 şehit verdik. 16 gazimiz var. Sivil 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 955’i yaralandı. Bunu nasıl izah edebiliriz? Dur ihtarına uymamak ne demek? Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız. Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler" dedi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde polislerin dur ihtarına uymayan sürücü R.E.İ.’nin Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Motosiklet sürücüsü elbette bizden kaçamadı. Kendisine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nca idari para cezası uygulandı. Yeni trafik kanunu teklifine göre dur ihtarına uymayan, sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafik kurallarını hiçe sayarak dur ihtarına uymamak hem trafik güvenliğini hem de başkalarının can güvenliğini hiçe saymaktır. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız" açıklamalarında bulundu.



