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Bakan Yerlikaya sahillerde bulunan cansız bedenlerin kimliklerine ilişkin açıklamada bulundu: Suriye'den hareket eden 90 kişilik teknenin kaybolduğu belirlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya ve Muğla sahillerine vuran cesetlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğunun değerlendirilmekte olduğunu kaydeden Yerlikaya, ''Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir'' ifadelerini kullandı.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
19:43 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:19 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Son 6 günde Antalya ve Muğla sahillerinde toplam 9 cansız beden bulunmuştu.
Son 6 günde Antalya ve Muğla sahillerinde toplam 9 cansız beden bulunmuştu.

Antalya ve Muğla sahillerinde son 6 günde bulunan 9 cansız bedene ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Yerlikaya, Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğunun değerlendirilmekte olduğunu, kesin sonucun adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacağını belirtti.


Cansız bedenlerin üzerindeki kıyafetlerin üretim yeri Suriye

Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğunun tespit edildiğini belirten Yerlikaya, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

''Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir.


Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hâkim rüzgârın Güney'den estiği; dalgaların Güney Doğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.


Muğla’da kıyıya vuran cansız bedenin ise 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir.


Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.''


#Antalya
#Muğla
#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
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