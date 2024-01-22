Bakan Yerlikaya sahillerde bulunan cansız bedenlerin kimliklerine ilişkin açıklamada bulundu: Suriye'den hareket eden 90 kişilik teknenin kaybolduğu belirlendi

Türkiye'de, sahillere vuran cesetler büyük yankı uyandırdı. Bugüne kadar Antalya sahilinde 6 ceset bulunmuştu. Serik ilçesinde 500 metre aralıkla sahile vurmuş 2 ceset daha bulundu. Son olarak Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde uzuvları eksik bir kadın cesedi sahile vurdu. Böylelikle 6 günde kıyıya vuran ceset sayısı 9 oldu. Antalya Valiliği'nden dün yapılan açıklama, Lübnan'dan KKTC'ye hareket halinde olan bir gemiden haber alınmadığını ve bu gemideki şahısların cansız bedenlerinin akıntıyla kıyılarımıza sürüklendiği ihtimalinin değerlendirildiğini belirtilmişti.