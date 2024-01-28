Bakan Yerlikaya talimat vermişti! 81 ilde 'çakar' denetimi: 807'si daha söküldü

"Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan” kişilere karşı yapılan denetimlerde; 807 sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü, 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı.