|
Gündem

Bakan Yerlikaya talimat vermişti! 81 ilde 'çakar' denetimi: 807'si daha söküldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan” kişilere karşı yapılan denetimlerde; 807 sürücünün tespit edildiğini ve araçlarındaki çakar lambaların söktürüldüğünü belirtti.

08:36 - 28/01/2024 Sunday
Güncelleme: 08:58 - 28/01/2024 Sunday
DHA
Bakan Yerlikaya denetimlerin drone görüntüsünü de paylaştı.
Bakan Yerlikaya denetimlerin drone görüntüsünü de paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan” kişilere karşı yapılan denetimlerde; 807 sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü, 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, 'Trafikte önceliğimiz önce insan'
Görevi sırasında Işıklı ya da Sesli Uyarı İşareti Bulunan Cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir."





#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Çakarlı lamba
#Trafik
#Denetim
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
19 şehre vali yardımcısı ile 127 ilçeye kaymakam ataması yapıldı