Bakan Yerlikaya talimat vermişti! 81 ilde 'çakar' denetimi: 807'si daha söküldü

Bakan Yerlikaya denetimlerin drone görüntüsünü de paylaştı.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan” kişilere karşı yapılan denetimlerde; 807 sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü, 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı.
Her zaman ifade ettiğimiz gibi, 'Trafikte önceliğimiz önce insan'
Görevi sırasında Işıklı ya da Sesli Uyarı İşareti Bulunan Cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir."
#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Çakarlı lamba
#Trafik
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1 hour ago