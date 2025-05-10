Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız

Derneğin Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki katkılarının yadsınamaz olduğunu belirten Yerlikaya, bugün küresel ölçekte kurulan finans ağları, üretim zincirleri ve stratejik birlikteliklerin Türkiye'ye daha fazla işbirliği ve ortak vizyonla hareket etme zorunluluğunu yüklediğini anlattı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun, ekonomiden güvenliğe, teknolojiden sosyal adalete kadar her alanda daha adil, güçlü ve dirayetli Türkiye'nin inşasını hedeflediğini anlatan Yerlikaya, "Türkiye, son çeyrek asırda bölgesel bir aktörden küresel bir oyun kurucuya dönüşmüştür. Bizlere düşen, hem ekonomik açıdan hem teknolojik açıdan hem de insan kaynağı bakımından, kendimizi geliştirmek, bu küresel yarışta söz sahibi olmaktır. Böylece mazlum coğrafyaların sesi olma sorumluluğunu daha güçlü üstlenmektir. İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealimizi el ele vererek gerçekleştirecek, bu yüzyılı 'Türkiye'nin Yüzyılı' yapacağız" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, "İnşallah bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacağız çünkü biliriz ki huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz. İstiyoruz ki iş dünyamız, emniyet ve istikrar ortamında daha üretken hale gelsin, ülkemizi büyütsün. O nedenle, hepimizin ortak sorumluluğu olan güven iklimini korumak ve geliştirmek birinci vazifemizdir" ifadelerini kullandı.





VALİ GÜL: "ASKON ÜYELERİNİ YANIMIZDA GÖRDÜK"

İstanbul Valisi Davut Gül de kentte hayata geçirdikleri birçok projede ASKON üyelerini yanlarında gördüklerini söyledi.





Gül, derneğin ülkeye faydalı işler yaptığını ifade ederek, "Bunun dışında da zekat müessesi başta olmak üzere, üzerlerine düşen sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorlar. İstanbul'un huzuru arttıkça yatırımcılarımızın işlemleri de artacaktır" dedi.

AYDIN: "EMEK YOĞUN SEKTÖRLERİN DESTEKLENMESI GEREKMEKTEDİR"

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Suriyeli sığınmacıların ülkelerine onurlu, gönüllü ve güvenli dönüş süreci için teşekkür etti.





Yabancı çalışanlarla ilgili yasal prosedürlerin bugünün dinamiklerine uygun hale getirilmesi gerektiğini belirten Aydın, birçok sektörde, tarım, inşaat, tekstil, lojistik ve ev hizmetleri gibi alanlarda yerli iş gücüne ulaşmakta büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi.





Aydın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yıllardır süren terörle mücadelenin ardından artık yatırım için çok daha güvenli ve cazip bir bölge haline geldiğini, sağlanan huzur ve güven ortamının iş dünyası açısından yeni fırsat

kapıları araladığını kaydetti.

Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü;

Enflasyonla etkin bir şekilde mücadele edilen bir dönemde bu rakamların elde edilmesi, verilen büyük emeğin ve kararlı duruşun bir göstergesidir.





Bu olumlu göstergelerin sürdürülebilirliği açısından özellikle emek yoğun sektörlerimize yönelik desteklerin artırılması büyük önem arz etmektedir.

İhracatımızın daha da artırılabilmesi için lojistik ve teknoloji yatırımlarına öncelik verilmesi; işsizliğin daha da azaltılabilmesi için ise KOBİ’lere sağlanan desteklerin güçlendirilmesi ve işgücü piyasasında reform adımlarının hızlandırılması gerektiğine inanıyoruz.





Bilindiği üzere, devletlerin stratejik öncelik taşıyan ve yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörleri öncelikli olarak desteklemesi, ekonomik kalkınmanın temel dinamiklerindendir.





Ancak günümüzde yaşanan konjonktürel belirsizlikler ve daralan pazarlar nedeniyle özellikle tekstil-hazır giyim, plastik ev gereçleri, inşaat ve inşaat malzemeleri gibi emek yoğun sektörlerimizin ilave desteklere ihtiyaç duyduğu da ortadadır.





Bu sektörlere sağlanacak destekler; hem ihracat hem de istihdam hedeflerimize olumlu katkı sağlayacak, aynı zamanda enflasyonla mücadelemizi de kuvvetlendirecek.



