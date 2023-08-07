Bakan Yumaklı: Deprem bölgesindeki temiz içme suyu çalışmalarımız aralıksız sürüyor

İçme, kullanma ve sulama ihtiyacının karşılanması için DSİ sondaj makineleriyle Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da toplam 93 kuyu açıldı. Bu kuyulardan 500 bin kişiye günde 165 bin 715 ton içme suyu ve 556 hektar alanı sulayacak su sağlandı. 19 kuyunun açılması için de çalışmalar devam ediyor. Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Elazığ ve Diyarbakır'da 515 kooperatif kuyusunun deprem sonrası durumları kontrol edilirken diğerlerinin kontrol çalışmaları da sürüyor.