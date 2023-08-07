Bakan Yumaklı: Deprem bölgesindeki temiz içme suyu çalışmalarımız aralıksız sürüyor

Deprem bölgesinde açılan kuyulardan günde 165 bin 715 ton içme suyu sağlanıyor
Ayrıca, İLBANK ve su kanal idarelerinin sorumluluğundaki şehir şebekelerinde oluşan arızalara da bakım, onarım ve malzeme desteği sağlanırken konteyner kentlerin ihtiyaçlarının karşılanması için projeler yürütülüyor.
Açıklamada, il ve ilçe merkezlerinde yürütülen projelere ilişkin detaylara da yer verildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, içme suyu ihtiyacının giderilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Bakan Yumaklı, “Depremden etkilenen illerimizde vatandaşlarımızın temiz içme ve kullanma suyuna kavuşması için çalışmalarımız ilk andan itibaren aralıksız sürüyor. İçme suyu projelerimizi ivedilikle tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.