Bakan Yumaklı Düzce'de: Sel riski söz konusu değil

Gölyaka ilçesine bağlı Toptepe kırsalında incelemelerde bulunan Yumaklı, yaklaşık 500 metre rakımdaki seyir terasından sular altında kalan ekili araziler ile ormanlık alanı gözlemledi.





Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, DSİ, Karayolları ve Orman Bölge müdürleri ile AFAD başta olmak üzere ilgili kurum müdürleri, taşkınlardan zarar gören yerlerle ilgili Yumaklı'ya bilgi verdi.









"Düzce'nin gündeminden sel ve taşkın konusunu çıkarmamız gerekir"

Burada gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, Karadeniz bölgesinin farklı yerlerinde sel ve taşkınların yaşandığını belirtti.





Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin, yağış rejimlerinde de değişikliğe sebep olduğuna işaret ederek, Düzce'nin bazı bölgelerinde metrekareye yaklaşık 260 kilogram yağışın düştüğünü vurguladı.





Bundan sonrası için dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu tür iklim değişikliklerine hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çeken Yumaklı, devletin bütün kurumlarının, AFAD koordinasyonunda Karadeniz bölgesinde taşkın ve afet erken uyarı sistemiyle 6 Temmuz'dan itibaren sürece hazırlandığını anlattı.





Bakan Yumaklı, Düzce'de herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, kayıp vakasının bulunmadığı ve hayvan teleflerinin ileri boyutta olmadığına değinerek, bu hususun kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.





Bölgede yapılması gereken çalışmalar olduğunu aktaran Yumaklı, "Deprem sebebiyle bunlardan bazılarının ertelenmesi söz konusuydu. Bugün burada tüm taraflarla tekrar konuştuk. Bunların artık büyük kısmının sene sonuna kadar ve diğerlerinin de yeni yağış dönemine, en geç önümüzdeki yılın mayıs ayının sonuna kadar olması gerekir. Düzce'nin gündeminden sel ve taşkın konusunu çıkarmamız gerekir" şeklinde konuştu.









"Borçları olan çiftçilerin erteleme talepleri yerine getirilecek"

Bakan Yumaklı, an itibarıyla Düzce için yağış anlamında beklenen riskin söz konusu olmadığını belirterek, "Şu anda gözlerimiz Doğu Karadeniz tarafında. Oradaki arkadaşlarımız da tamamıyla AFAD koordinasyonunda gerekenleri yapıyorlar. Bu süreçte depremde de büyük yük taşıyan Devlet Su İşlerimizin 'yeşil karıncaları' da sahada, hep olacak inşallah" diye konuştu.





Selden etkilenen çiftçilere, üreticilere ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini yineleyen Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bir daha ülkemiz bu tür afetlerle yüzleşmesin. Bundan sonraki iklim değişikliğinin getireceği etkileri de aklımızın köşesinde tutup, tedbirlerimizi geciktirmeden almak konusunda zaten çok ciddi bir mesafe katetmiştik. Geri kalan kısmını da tamamlayarak ülkemizin gündeminden bunu çıkartmak arzusundayım."





Bakan Yumaklı, tarımsal hasar tespit çalışmalarının tüm illerde devam ettiği bilgisini vererek, sel, taşkın kaynaklı afetlerde, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne borçlarının ertelenmesi için yeni karar alınmasına gerek olmadığını, erteleme isteyen üreticilerin başvurmaları halinde taleplerinin yerine getirileceğini sözlerine ekledi.











