Bakan Yumaklı Düzce'de: Sel riski söz konusu değil

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı.
Gölyaka ilçesine bağlı Toptepe kırsalında incelemelerde bulunan Yumaklı, yaklaşık 500 metre rakımdaki seyir terasından sular altında kalan ekili araziler ile ormanlık alanı gözlemledi.
Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, DSİ, Karayolları ve Orman Bölge müdürleri ile AFAD başta olmak üzere ilgili kurum müdürleri, taşkınlardan zarar gören yerlerle ilgili Yumaklı'ya bilgi verdi.
"Düzce'nin gündeminden sel ve taşkın konusunu çıkarmamız gerekir"
Burada gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, Karadeniz bölgesinin farklı yerlerinde sel ve taşkınların yaşandığını belirtti.
Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin, yağış rejimlerinde de değişikliğe sebep olduğuna işaret ederek, Düzce'nin bazı bölgelerinde metrekareye yaklaşık 260 kilogram yağışın düştüğünü vurguladı.
Bundan sonrası için dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu tür iklim değişikliklerine hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çeken Yumaklı, devletin bütün kurumlarının, AFAD koordinasyonunda Karadeniz bölgesinde taşkın ve afet erken uyarı sistemiyle 6 Temmuz'dan itibaren sürece hazırlandığını anlattı.
Bakan Yumaklı, Düzce'de herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, kayıp vakasının bulunmadığı ve hayvan teleflerinin ileri boyutta olmadığına değinerek, bu hususun kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.
"Borçları olan çiftçilerin erteleme talepleri yerine getirilecek"
Selden etkilenen çiftçilere, üreticilere ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini yineleyen Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini aktararak, şunları kaydetti:
Bakan Yumaklı, tarımsal hasar tespit çalışmalarının tüm illerde devam ettiği bilgisini vererek, sel, taşkın kaynaklı afetlerde, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne borçlarının ertelenmesi için yeni karar alınmasına gerek olmadığını, erteleme isteyen üreticilerin başvurmaları halinde taleplerinin yerine getirileceğini sözlerine ekledi.