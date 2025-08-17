Yeni Şafak
Bakan Yumaklı 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarını yalanladı: Böyle bir düzenleme yok

20:0017/08/2025, Pazar
AA
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yapay et iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yapay et iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen İklim Kanunu üzerinden "Türkiye'de yapay et üretilecek" iddiaları sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İklim Kanunu'nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur." diyerek algılara son noktayı koydu.

Bakan Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından, son günlerde İklim Kanunu üzerinden tamamen asılsız iddialar ve kasıtlı yalan haberlerin dolaşıma sokulduğunu bildirdi.  

Bunların başında
"Türkiye'de yapay et üretilecek"
ve
"Türkiye'de hayvancılığı bitirecekler, hayvancılık yapanlara izin verilmiyor"
yalanlarının geldiğini belirten Yumaklı
, 
"İklim Kanunu'nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur. Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır."
ifadelerini kullandı.

"Hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren açmaya başlıyoruz"

Yumaklı, son günlerde şap hastalığına karşı yoğun şekilde mücadele ettiklerini, SAT1 serotipine karşı geliştirdikleri 11 milyondan fazla aşıyı sahaya sevk ettiklerini anımsatarak, aşı üretimi ve aşılamaların devam ettiğini aktardı.

Hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren peyderpey açmaya başlayacaklarının bilgisini veren Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: 

"Olumlu yönde ilerlediğimiz bu mücadele karşısında da 'Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek, asıl devletin yaptığı aşı hayvanları hasta ediyor, kesinlikle aşı yaptırmayın' diyerek üreticilerimizi yalanlarıyla aldatan bazı provokatörler türemiştir. Üreticimizi ve vatandaşımızı aldatmaya yönelik bu tür dezenformasyonlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Diğer yandan, bazı üçkağıtçıların bu yalanları fırsata çevirerek, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza, 'Bu kanun yüzünden hayvanlarınızı düşük fiyattan satmak zorunda kalacaksınız, şimdiden bize satın' diyerek, üreticimizin emeğine göz dikip, organize bir dolandırıcılık faaliyetinin içine girdiklerini görüyoruz.  Biz üreticimizin alın terinin, emeğinin her zaman yanındayız."

23 yılda 491 milyar lira hayvancılık desteği verildi

Bakan Yumaklı, son 23 yılda 491 milyar lira hayvancılığa destek verdiklerini, hayvancılık yol haritasıyla genç ve kadın üreticileri, küçük aile işletmelerini öncelikli olarak desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hayvancılıkla ilgili en doğru bilgiye Türkiye'nin her il ve ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada yayılan yalan haberlere, kulaktan dolma söylentilere itibar etmeyiniz. Ayrıca bu yöntemlerle dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olunuz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hiç tereddüt etmeden adli mercilere şikayet ediniz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, üreticimizin hakkını, vatandaşımızın güvenini korumak için hem sahada hem de hukuk önünde gereken mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizin altını çizmek istiyorum."


#Türkiye
#Yapay Et
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
