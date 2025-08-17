Bakan Yumaklı 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarını yalanladı: Böyle bir düzenleme yok

Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen İklim Kanunu üzerinden "Türkiye'de yapay et üretilecek" iddiaları sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İklim Kanunu'nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur." diyerek algılara son noktayı koydu.
Bakan Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından, son günlerde İklim Kanunu üzerinden tamamen asılsız iddialar ve kasıtlı yalan haberlerin dolaşıma sokulduğunu bildirdi.
"Hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren açmaya başlıyoruz"
Yumaklı, son günlerde şap hastalığına karşı yoğun şekilde mücadele ettiklerini, SAT1 serotipine karşı geliştirdikleri 11 milyondan fazla aşıyı sahaya sevk ettiklerini anımsatarak, aşı üretimi ve aşılamaların devam ettiğini aktardı.
Hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren peyderpey açmaya başlayacaklarının bilgisini veren Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
23 yılda 491 milyar lira hayvancılık desteği verildi
Bakan Yumaklı, son 23 yılda 491 milyar lira hayvancılığa destek verdiklerini, hayvancılık yol haritasıyla genç ve kadın üreticileri, küçük aile işletmelerini öncelikli olarak desteklediklerine işaret ederek, şunları kaydetti: