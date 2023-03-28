Bakanlık açıkladı: Sinema sektörüne 5 milyon 489 bin lira destek sağlanacak

Buna göre, sinema sektörü temsilcilerinden oluşan kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 34 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 311 bin 500 lira, 51 kısa kurmaca film yapım projesine 3 milyon 237 bin 500 lira, 6 kısa animasyon film yapım projesine 595 bin lira, 2 uzun metrajlı sinema film geliştirme projesine 345 bin lira olmak üzere 93 projeye 5 milyon 489 bin lira destek sağlandı.