Bakanlık duyurdu: Müstakil yapılarda yangın merdiveni yapımı kolaylaşacak

Değişiklikle otopark sundurmasının yangına dayanıklı malzemeden yapılması zorunluluğu getirildi. Deprem izolatörünün bulunduğu alanın montaj ve bakımını kolaylaştırmak için kat yüksekliği artırıldı. Deprem yalıtım katı (izolatör katı) bulunan yapılarda bu alanların zorunlu otopark alanları olarak kullanımına imkân tanındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanan düzenlemeler kapsamında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler kapsamında mevzuat ve teknik sebeplerle yangın merdiveni bulunmayan mevcut yapılarda yapılması zorunlu olan yangın merdiveni yapımını kolaylaştırmak için bir dizi yeni standartlar belirlendi. Yönetmelik değişikliği ile yangın mevzuatındaki değişikliklere bağlı olarak getirilen yeni zorunluluklar, yapıdaki yüksekliğin artması ya da yapının kullanım amacının değişmesi durumda vatandaşların yangın merdivenini hangi usul ve esaslara bağlı olarak yapabileceği detaylı olarak açıklandı. Buna göre, Yangın merdiveni yapılması zorunlu hale gelen mevcut yapılarda can ve mal güvenliğini teminen, yan ve arka bahçe mesafeleri içinde parsel sınırına en az 1.50 metre mesafe bırakılmak kaydıyla yanın merdiveni inşa edilebilecek. Ön bahçede ise komşu parsel sınırına en az 3 metre mesafe bırakılmak kaydıyla yangın merdiveni yapılabilecek. Bu yangın merdivenleri “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”teki tüm teknik koşullar sağlanarak inşa edilebilecek.





BİNA GİRİŞİNDEKİ RÜZGARLIK VE OTOPARK SUNDURMASINA STANDART

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde bağımsız bölümlü müstakil konut ve yapılara rüzgarlık ve garaj örtüsü yapımına ilişkin de yeni düzenlemeler yapıldı. Hem villa tipi sitelerde hem de parselde yer alan müstakil konutlarda kaçak yapılaşmanın önüne geçilecek bu düzenlemeler ile komşular arasında tartışmaya neden olan rüzgarlık ve otopark yapımı konusu çözüme kavuşturuldu. Bu eklentilerin nasıl yapılabileceğine yönelik standartlar, usul ve esasları belirlendi. Bu kapsamda site içindeki bağımsız konutlarda rüzgarlık ve otopark örtüsü yapımı için önce Kat Malikleri Kurulu’ndan izin alınacak. Her iki eklenti de görsel ve yapısal olarak bütünlük arz etmek, fen ve sanat kurallarına uygun olmak, taşıyıcı sisteme zarar verilmemek, yangın önlemleri alınmak, parsel sınırları hiçbir şekilde ihlal edilmemek kaydıyla belirlenen usul ve esaslara göre inşa edilebilecek.





OTOPARK SUNDURMASININ EN AZ İKİ YANI AÇIK OLACAK

Otopark örtüsü en az iki yanı açık olacak şekilde, iç yüksekliği 3 metreyi aşmamak koşuluyla yapılabilecek. Yangına dayanıklı malzemeden olacak şekilde takılıp sökülür nitelikte basit garaj örtüsü şeklinde tasarlanmış olacak ve yapı girişlerine konumlandırılacak.





KAPI GİRİŞLERİNDEKİ RÜZGARLIK YANGINA DAYANIKLI MALZEMEDEN YAPILACAK

Bakanlık yine keyfi uygulamalar ve kaçak yapılaşmayı önlemek için kapı girişlerindeki dış mekana yapılan rüzgarlık hollerine de yeni standartlar getirdi. Bu rüzgarlıklar bina giriş kapısı önünde alanı 7 metrekareyi ve iç yüksekliği 3 metreyi aşmamak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış olmak ve takılıp sökülür nitelikte tasarlanmış olma koşuluyla yapılabilecek. Bu sayede kalitesiz ve kontrolsüz imalatların önüne geçilecek. Hem sitelerdeki bağımsız yapılarda hem de müstakil yapılarda yapılan bu eklentiler ilgili idarelerin (Belediyeler ve valilikler) denetimine tabi olacak.

DEPREM SİSMİK İZOLATÖR KATININ ZEMİN YÜKSEKLİĞİ ARTIRILDI

Yönetmelik değişikliği ile yapıların zemin katında bulunan deprem yalıtım katının yüksekliği ile ilgili de düzenlemeye gidildi. Yeni yapılacak binalarda deprem yalıtım katmanının (sismik izolatör) taşınması, yerleştirilmesi bakımın yapılması için kat yüksekliği 1.40 metreden 2.40 metreye yükseltildi. Bu sayede izolatörün bulunduğu kata insan yüksekliğinden fazla bir alanın sağlanması hedeflendi. Otopark Yönetmeliği kapsamında zorunlu otopark yapılması gereken yapılarda bu alanların aynı zamanda otopark alanı olarak kullanılabilmesine de imkan tanındı. Bu sayede yapıda atıl alanın otopark olarak da kullanılması sağlandı.





