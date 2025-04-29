Bakanlık sahada: Başakşehir'de bazı binalarda hasar tespit çalışması yapıldı

"Şu an bulunduğumuz binanın bodrum katındayız. Burada sadece bölme duvarlarında kılcal çatlaklar tespit ettik. Bu da yapının statik olarak herhangi bir sıkıntının olmadığını gösteriyor. Tespitin ardından bu yapıya hasarsız olduğu değerlendirilmesi yapıldı. İl genelinde yaptığımız hasar tespitlerinde de çok şükür herhangi bir ciddi hasarla bugüne kadar karşılaşmadık"