Bakanlıkta borçlular zirvesi: En çok borcu olan Yavaş katılmadı!

Basına kapalı görüşme 1 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre görüşme pozitif bir havada geçti. Toplantıda İmamoğlu, “Biz bu işin siyasi sebeplerle yapıldığını düşündük” dedi. Bakan Işıkhan ise ödenmeyen SGK borçlarının takibinin kanuni bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak ayrımcılık yapılmadığını vurguladı. Bakan Işıkhan, 24 AK Partili, 36 CHP’li belediyenin arsa takası yoluyla borçlarını ödemek için bakanlıkla anlaştığını hatırlatarak “Burada siyaset nerede?”dedi. Toplantıda belediyeler ve bakanlık ekiplerinin borçların ödenme takvimine ilişkin bir çalışma yapmaları kararı alındı. Öte yandan toplantıya katılacaklar listesinde ismi bildirilen Mansur Yavaş'ın, randevuya 1 saat kala görüşmeye gelmekten vazgeçtiği öğrenildi. SGK en çok prim borcu olan Yavaş, borçlarına karşılık SGK'ya aralarında tuvaletlerin de olduğu hacizli gayrimenkulleri teklif etmişti.